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「噪音」殺人!鄰居衝突二打一 男盛怒持刀揮砍險出人命

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄匡姓男子與汪姓兄弟互為鄰居，前年12月12日傍晚6時許，汪家因長期難忍匡家鐵門聲太吵，汪男獨自找上匡男溝通，怎料一言不合，汪憤而出拳反倒被打倒在地，汪家哥哥見狀前來助陣，匡男不敵二打一挨揍，返家取刀反擊，揮砍汪其中一人的頭、手；警依殺人未遂罪逮捕匡男，法院改依傷害罪判他8月徒刑。

近期高雄苓雅區某大樓住戶貿然闖入鄰居家門，並當著兩幼童面，逕自殺害其父母，引起社會譁然，引爆這起雙屍命案的主因，竟是「噪音」，每年鄰舍因此反目成仇的案件，更是不勝枚舉。

前年12月12日，高雄燕巢區汪家與鄰舍匡家，就因鐵門聲響，兩家人從口角爭執演變成大打出手，因此雙雙受傷住院。

起訴書指出，案發當天，汪家弟弟獨自找上匡男理論，告知對方「開鐵門小聲一點！」但雙方都不願各退一步，汪弟先出拳毆打匡男，匡男則以腳踹他膝蓋回擊，把汪弟壓制在地，隨後雙方發生扭打。

汪家哥哥聽見打鬥聲前去查看，見弟弟居於下風，上前將匡男推倒在地，匡不甘受辱，盛怒之下竟然返家取出西瓜刀，朝著汪弟的頭、手攻擊，汪家兄弟也分別揮拳毆打匡男頭、臉，合力制伏對方。

事後經檢傷，匡男有頭部外傷，臉、胸、肢體挫傷；汪弟則是頭部撕裂傷、右手手腕深度撕裂傷併尺動脈、尺神經、尺側屈腕韌帶完全斷裂及小指伸肌腱部分斷裂、右膝後十字韌帶撕裂性骨折等傷害，所幸雙方經送醫後皆無大礙。

事後，傷重的汪男對匡男提告，檢方依匡中途返家取出西瓜刀，有意圖致人於死的犯案動機，以殺人未遂罪偵結將匡起訴，不過，經橋頭地院審理，認檢方無足夠證據證明匡男有殺人犯意，故變更起訴法條，改為傷害罪。

法院審酌，匡男以西瓜刀揮砍汪男，造成傷勢不輕，且可能衍生更嚴重結果，且犯後飾詞否認犯罪，無意面對應承擔的司法責任。且未與對方達成調解，彌補損害徵得宥恕。因此，依匡犯傷害罪，處8月徒刑。

匡姓男子持西瓜刀攻擊鄰居汪姓男子（示意圖）。本報資料照
匡姓男子持西瓜刀攻擊鄰居汪姓男子（示意圖）。本報資料照

殺人 傷害罪 西瓜

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