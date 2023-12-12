她鑽自助結帳機漏洞 1顆芭樂換購千餘元鋼鍋組遭起訴
家住平鎮區的紀姓女子貪小便宜，今年4月初前往大潤發中壢店購物時，發現店內有自助結帳機，遂心生一計，以更換標籤、價格方式，先成功以1根17元紅蘿蔔的價錢買到1罐672元奶粉，當月總共去了4趟，最後以1顆19元珍珠芭樂的價格購得1整組1780元鋼鍋，經店員發現有異報警，桃園地檢署偵結，依詐欺罪將紀女起訴，並向法院聲請簡易判決。
起訴內容指出，53歲紀姓女子基於以不正方式由自動收費設備取得他人之物的故意，特意捨棄離住處僅有幾百公尺的大潤發平鎮店，跑到離家至少有6公里之遠的大潤發中壢店，將高價位的商品條碼更換成低價位的商品條碼後，自行拿到自助結帳機結帳，以錯誤標籤的商品條碼感應，將總價2738元的奶粉、鋼鍋組等商品，只以68元購得，淨賺2670元。店員盤點商品時，察覺結帳商品條碼有異，仔細清查發現。
檢警清查紀女在中壢店的購物紀錄，發現她今年4月2日上午8點12分，涉嫌以17元的台灣紅蘿蔔順利購得1罐要價672元的安怡關鍵高鈣奶粉；同月9日上午8點29分，再以15元的台灣紅蘿蔔購得1包要價143元皇家穀堡胚芽糙米；同月22日上午8點17分，又拿17元的台灣紅蘿蔔換購1包143元皇家穀堡胚芽糙米；同月23日上午8點33分，以19元的台灣燕巢珍珠芭樂購得要價1780元的ASD多層鋼鍋1組。
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