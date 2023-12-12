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未申請許可替舊工廠清理廢棄物 台東男被法院判刑

聯合報／ 記者古和純／台東即時報導

台東一黃姓男子並未持有清除廢棄物的許可文件，竟於去年4月2日中午逕自接案，開小貨車分三趟將建築廢棄物載運至廖姓男子承租的土地上棄置，被台東縣環保局循線查獲後，交由保七總隊移送台東地檢署偵辦，被依非法清理廢棄物罪，台東地方法院判他6月徒刑，可易科罰金，緩刑兩年。

判決指出，黃男明知從事廢棄物清除業務，應向主管機關申請核發「公民營廢棄物清除機構許可文件」後，才能從事清除廢棄物之業務，他竟私自接案，還將所載運舊工廠搬遷及新租屋裝潢建築、土木廢棄物，濫倒至不知情廖男承租的土地上。

環保局接獲檢舉，並在退輔會臺東農場的土地上查獲黃男所棄置的廢棄物，依公訴罪移請檢方偵辦。

據悉，運輸廢棄物屬「清除行為」，傾倒廢棄物則屬「處理行為」，黃男未依廢棄物清理法規定，領有廢棄物清除、處理許可文件，就任意將廢棄物載運並棄置土地上，屬廢棄物清除、處理行為。因此，被依觸犯非法清理廢棄物罪公訴論處。

由於，黃男對於犯行坦承不諱，經查黃過去並無違反廢棄物清理法前科，並非以非法清理廢棄物為業，屬偶發事件，並且後續將廢棄物清除完畢，法院認為，黃具悔意已無再犯可能，且按犯罪情節輕重尚可憫恕，因此酌減其刑，諭知緩刑，給予重新改過機會。

台東地方法院外觀。記者古和純／攝影
台東地方法院外觀。記者古和純／攝影

廢棄物 台東 建築

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