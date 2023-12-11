不罰一群「太陽花」罰一個「丟雞蛋的」 法界：執法可再審酌

蔡姓男子在行政院丟「數顆」雞蛋裁罰3000元，9年前民眾黨提名不分區立委黃國昌發動「太陽花」學運攻占行政院卻不受罰；法界人士說，刑罰、行政罰固然不同，但依「舉重以明輕」原則，行政罰裁定有商榷餘地。

法界表示，「太陽花」學運分子從立法院轉進行政院，警方動用上千人力維護憲政機關的安全，檢方以刑法起訴涉案人，不過，法官用「公民不服從」等法理判決被告無罪，刑事審查比較嚴都無罪，行政罰為何開罰？

法界說，蔡姓男子主張丟擲雞蛋是「為了國家、人民發聲」，對照「太陽花」學運因反服貿聲稱欲監督政府而崛起，何以數十人遭刑法法辦以無罪收場，而同樣向行政院表達抗議的蔡卻被罰到？

法界表示，不罰「太陽花」學運破壞公物去處罰丟雞蛋的人，難道「丟雞蛋的」不能適用「公民不服從」給與免罰的寬典？