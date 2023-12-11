台南正副議長賄選案開庭審理 傳市議員李文俊作證

台南地院審理台南市正副議長賄選案，今天傳喚市議員李文俊作證。圖／本報資料照片 台南正副議長賄選案，台南地院今天開審理庭，傳喚市議員李文俊作證，檢察官、法官、市議員黃麗招和李鎮國律師，針對去年12月21日眾人在李文俊表妹家人會談內容交叉詰問後，訂後天上午9點30分再開審理庭。

檢察官詰問李文俊，去年12月21日你在黃怡萍家中，是否有人提到A保證、B折扣、C經費、D薪資等情節，李文俊說，A保證是力挺他選副議長的李鎮國提出，他們如議長選邱莉莉，萬一民進黨在副議長部分不支持他李文俊，提議要求民進黨市長黃偉哲出來保證，但最後黃偉哲也沒有出面做保證。

李文俊表示，B折扣是李鎮國妻子高玫仙在閒聊中提到她家有15坪土地，能不能請人自行新建，他說，自建坪數少不好蓋，議員要買房子，找認識的建商多少可打折扣。

檢察官和法官問李文俊，當天是否有人提到如李鎮國支持邱莉莉選後被國民黨開除黨籍，下次李鎮國要選市議員，郭再欽可以提供李競選經費，如落選可提供李4年薪資。李文俊表示，他沒有聽到這些內容，C經費是指補助市議員的建設經費，不是贊助競選經費 。

黃麗招律師問李文俊：「去年12月21日你到黃怡萍家中做什麼？」李文俊表示，當天因得知李鎮國被人用手指比七（開槍）手勢，他前去關心安撫，並問李鎮國是否支持他選副議長會不會受影響，李回說不會，他才完全確認李會投票支持他。

李鎮國律師問李文俊，正議長選舉是否無法分裂投票，李文俊說「是」並表示他當選市議員後，想連任副議長，曾去找郭信良搭配，郭要他副議長部分自己去拉票，第二次國民黨黨團協商前，郭表明不要和他合作，但國民黨團卻傾向要他和郭搭配，李鎮國非常生氣，認為明明可以爭取到一席副議長卻要去支持1年多後可恢復為民進黨籍的郭信良，李鎮國要舉手發言也被制止。

台南正副議長賄選案，檢方依違反選舉罷免法等起訴的10人，分別是邱莉莉、林志展、郭再欽、台南市區漁會理事長林士傑、台南市無黨團結聯盟顧問楊志強、無黨籍市議員黃麗招、李文俊及李遠親黃怡萍、李鎮國及妻子高玫仙等10人。