慶陽基隆海科館詐貸3.38億案 3建築師更審逆轉判無罪

基隆海科館外觀。圖／報系資料照片 慶富集團旗下慶陽海洋公司承包基隆國立海科館興建營運案，總裁陳慶男被控向銀行詐貸3.38億元，陳被判刑7年10月定讞，被列為被告的建築師許銘陽、夏雯霖、彭信蒼，經最高法院發回，高雄高分院更一審宣判，合議庭認定3人未參與詐貸均判無罪。可上訴。

慶陽海洋承攬海科館營運興建案，因工程進度落後，陳慶男自2015年7月起3次指示專案助理梁耕華、建築事務所協理郭一昌製作不實工程進度圖，並交由建築師許銘陽等人在進度證明書上用印，再向聯貸的5家銀行申請核撥工程款。

多家聯貸銀行誤信慶陽海洋的工程進度依照合約進行，分3次核撥2億元、7200萬元及6600萬元工程款，合計慶陽海洋共對銀行團詐領工程款3億3800萬元。

一審高雄地方法院依違反銀行法、詐欺取財等罪，判陳慶男有期徒刑6年10月，梁耕華5年6月、許銘陽1年9月、夏雯霖、彭信蒼各2年，郭一昌事證不足獲判無罪。

案經上訴，經高雄高分院審理後撤銷改判，陳慶男改判7年10月，郭一昌改判3年6月、梁耕華則判3年，而許銘陽、夏雯霖、彭信蒼等3人則在進度證明書上用印，顯然刻意放水，也被列為共犯，各判3年8月、4年、4年徒刑。

全案經最高法院審理後，2021年11月駁回陳慶男、郭一昌、梁耕華等3人上訴定讞，至於許銘陽、夏雯霖、彭信蒼3名建築師，最高院則認為犯罪事實有再調查必要，撤銷發回高雄高分院更審。

高雄高分院審理時，許銘陽等3人辯稱他們並不知道工程進度是偽造而來，且慶陽海洋還積欠他們事務所款項，並沒有跟陳慶男一起向銀行詐貸。

合議庭認為，海科館工程的查核與監督，是由郭一昌任職的建築事務所負責，許銘陽等人事務所僅負責建築、機電設計，而工程進度均由郭所負責，3人應是信任郭一昌所製作的工程進度圖，才於證明書上簽名、用印，且陳慶男指示梁、郭兩人偽造工程進度時，並沒有人告知許銘陽等3人數據來源、製作過程等內容。

另外，2019年1月底，海科館詐貸案爆發後，許曾要求郭一昌說明工程進度證明書，郭在檢調偵訊時也坦承曾跟許銘陽碰面，當時就跟許說「這根本是不正確的，我是依梁耕華希望多少而填載，並不敢簽證背書」。

合議庭認定，郭與許3人僅為業務往來關係，並不需要為保護許銘陽等人做偽證，許等3人應是等到詐貸案爆發後，才知道當時所間的工程進度圖造假，且許等人事務所和慶陽海洋還有1140萬元款項未結，3人應無與慶陽朋分不法所得意圖，均判無罪。可上訴。