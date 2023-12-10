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猛搖男嬰腦傷非凌虐 保母改輕判
陳姓保母因八個月大男嬰哭鬧不止，憤而猛力搖晃他致嘔吐、眼睛上吊，甚至腦傷影響未來發展，一審認定陳女凌虐男嬰，依成年人故意對兒童犯傷害致人重傷罪，重判五年六月徒刑；但是二審調查認定，陳女搖晃男嬰與鞭打、香菸燙身體的「凌虐」行為有別，僅構成普通傷害罪，撤銷輕判四年六月。
起訴指出，陳女（四十九歲）二○二○年十二月受託照顧男嬰，卻僅因對方哭鬧就對他用力搖晃，導致腦部嚴重受損萎縮，發展遲緩，外婆發現孫子惡心嘔吐，送醫才驚覺受虐。
台中地院審理時，陳女否認犯行，辯稱沒有凌虐男嬰，法院比對男嬰病例，發現他雖是早產兒，但並無癲癇或腦傷，是受託期間才出現嘔吐、抽搐及眼睛上吊異狀，且陳女測謊也呈現不實反應。
一審指出，陳女托育期間，男嬰接續數次遭受劇烈搖晃的外力傷害，造成有受虐性腦傷，陳女故意劇烈搖晃的行為，依一般社會通念是粗暴不仁行為的「凌虐」，判處陳女五年六月徒刑。
二審調查認定，陳女為管教男嬰基於傷害故意劇烈搖晃，但仍與鞭打成傷、用香菸燒燙身體、拋擲撞牆、餵食毒品等粗暴凌虐行為不同，並未構成施以凌虐妨害兒童健全發育致重傷罪，僅屬於普通傷害罪。
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