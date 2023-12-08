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資金、公司治理爭議不斷 鏡電視3告媒體誹謗全不起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

鏡電視因資金及公司治理爭議不斷，屢遭媒體報導，網媒上報去年報導鏡電視前董事長裴偉自領千萬顧問費遭追討，卻搬鏡週刊資金代還；自由時報、網媒民報去年另報導鏡電視三董一監辭職、資金告急疑引進中資。鏡電視和裴偉於是分別對3媒體提告誹謗。台北地檢署調查後，認為上述3媒體報導均有所本，且與公益有關，將3案全部不起訴。

3案中，鏡電視和裴偉分別對上報負責人王健壯、總編輯謝忠良、陳姓記者，以及自由時報歐姓記者、民報黃姓記者提告。另外，鏡電視前董事黃安捷在LINE群組內，表示裴偉疑找中國騰訊海外子公司資金，來承受陳泰銘股權，質疑鏡電視立馬由綠轉紅，也遭提告誹謗獲不起訴。

上報陳姓記者向檢方供稱，有消息來源提供鏡電視內部帳目資料，自己也有向鏡電視內部人求證。檢方比對報導，認定當時同由裴偉擔任負責人的鏡電視與停雲管理顧問公司間，確實有薪資和資金週轉的爭議，報導基礎事實確有所本，並採訪裴偉及鏡電視回應平衡報導，難認有誹謗犯意。

至於自由時報歐姓記者、民報黃姓記者，則分別表示消息來源為鏡電視股東及外界盛傳鏡電視股東賣股，立委相關的公開質疑。檢察官認為，當時鏡電視經營引起廣大議論，股權違法移轉、中資介入、公司治理均攸關公共利益，未逾越合理評論範疇，誹謗罪嫌不足。

上報、自由時報、民報去年報導鏡電視資金及公司治理相關爭議，遭鏡電視和時任董事長裴偉提告，北檢調查後將3案全部不起訴。記者曾吉松／攝影
上報、自由時報、民報去年報導鏡電視資金及公司治理相關爭議，遭鏡電視和時任董事長裴偉提告，北檢調查後將3案全部不起訴。記者曾吉松／攝影

鏡電視 裴偉

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