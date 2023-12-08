向心射維權三箭 法界：回復個人名譽

中國創新公司負責人向心被控洗錢最後獲判無罪。圖／報系資料照 中國創新投資公司主席向心、龔青夫妻，因被控涉及共諜與洗錢，滯台虛擲四年光陰，如今跨海提訴訟，射出三隻維權箭。但法界人士認為，向心所提的三起訴訟，宣示意味大於實質，主要目的應在於回復個人名譽。

向心三件跨海訴訟，包括國安法共諜案中，有位「證人Ａ君」對他的不實指述，提起刑事誣告罪；另檢調偵辦共諜案時，部分媒體誇大報導，被控加重誹謗罪。

法界人士分析，誣告罪部分，因當初爆料者王立強始終沒有來台，可能有名證人Ａ向檢調供稱，曾聽聞王男透露向心在共諜網中的角色，向心因而認為證人Ａ惡意構陷他入罪。但證人Ａ並非告發人，就算所言不實，也是涉及偽證，而非誣告。

另一種可能是共諜案部分卷證遭隱匿或去識別化，向心可能想要藉由提告，揪出Ａ君真實身分。

至於高院在二審判決向心夫婦無罪後，仍未對他們解除限制出境，導致滯台時間延長，向心因此向法院提抗告；法界人士說，向心夫婦離台多時再提抗告，其抗告權已喪失，恐遭法院駁回。