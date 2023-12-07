績效未達標加油站組長痛罵員工廢物 公然侮辱罰金4千

台南某加油站26歲蕭姓組長，不滿陳姓員工工作績效未達標，今年7月17日晚間在加油島上大罵「廢物」，隨後又在2樓辦公室，再度以「廢物」等語辱罵，陳男不堪受辱提告，一審判蕭男犯公然侮辱罪處罰金4千元，檢方不服上訴，二審認原審量刑已屬中刑度，仍屬允當而駁回。

檢察官上訴指出，陳男僅因業績未達標準，即遭擔任組長蕭男辱罵「廢物」多次，致其身心受創，迄今蕭男均未向陳男道歉或賠償，顯毫無悔意，期法官能從重量刑。

蕭男於警詢時及偵查中坦承不諱，與陳男於警詢時指述情節相符，原審認蕭男自白與事實相符，事證明確，認蕭男犯公然侮辱罪，處罰金4千元

台南地院合議庭審酌，蕭男僅因對陳男不滿，竟以足以貶抑人格及社會評價文字對陳男侮辱，使陳男人格尊嚴及社會形象受損，行為不當；並考量蕭男犯罪動機、侮辱方式、犯罪時所受刺激、與陳男關係，及犯罪後坦認犯行態度等一切情狀，量處其刑。