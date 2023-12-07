亡國感下司法不正義？向心共諜洗錢案無罪「射3箭」跨海宣戰

向心、龔青夫妻被控共諜、洗錢案限制出境4年月前返港。圖／聯合報系資料照片 影響4年前總統大選的中國創新投資公司主席向心、龔青夫妻「亡國感」案，從共諜案辦成洗錢案，共諜案不起訴確定，洗錢案無罪確定，向心夫婦2案限境多年、有家歸不得，返港後向我司法機關提出3件訴訟跨海宣戰。

依中國創新投資公司宣布的公開資訊，向心、龔青的洗錢案2023年9月6日在台灣獲得無罪確定後，正針對近4年在台灣受到不公義的司法人權對待委任律師跨海展開法律上維權人權行動。

據了解，向心、龔青向台北地檢署提起對「假共諜王立強」以及在檢方偵辦共諜案之初有關某「證人A君」的不實證言分別提出刑事誣告官司。

此外，檢調人員如火如荼查辦所謂的共諜案時，有部分媒體對案情大加渲染、並予以汙名化，向心與龔青認為，相關行為已涉及台灣法律的刑事加重誹謗罪，計對包括網路、紙本的2家媒體提起告訴。

此外，台灣高等法院於洗錢案二審獲判無罪之後，承審合議庭於等待檢察官上訴的猶豫期限內，繼續限制向心、龔青出境、出海，向心、龔青也對二審法院提抗告，以凸顯台灣刑事訴訟制度的僵化。

除了3件分別對法律關係人、媒體及司法單位的訴訟，向心、龔青另有相關法律維權行動醞釀規畫中。

檢調人員是在2019年11月對向心、龔青啟動共諜案的偵查，這起在向心眼中為「一場鬧劇」的共諜洗錢案，緣於自稱是間諜的「王立強」2019年5月入境澳洲，向澳洲安全情報組織表示自己是向心、龔青的下線，指向心夫婦基於為大陸軍事、行政、黨務機構發展組織，企圖以資金介入操縱台灣選舉。

不過，檢方2度偵辦共諜案查無犯罪實據，最終以不起訴確定結案，而衍生出來的洗錢案部分，則一、二審都認定罪證不足，判決向心、龔青無罪確定，向心、龔青捲入訴訟4年脫身，笑稱這趟台灣行是「奇幻司法之旅」。