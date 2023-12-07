獨／康建生技槍殺4人...李鴻淵一審判死 二審今再判死

南投縣男子李鴻淵去年7月持槍闖進康建生技公司，將負責人賴敏男打成重傷，賴胞弟、女兒、2名員工遭槍殺身亡，李一審遭判處死刑，全案上訴二審，歷經半年，台中高分院今審結，仍認李以「行刑式手法」殺人、手段凶殘，已達聯合國兩公約「情節最重大之罪」，因此判處死刑、褫奪公權終身、併科罰金35萬元。

李鴻淵槍擊康建生技公司四死案，今天由台中高分院審判長張國忠、受命法官李雅俐、陪席法官高文宗組成的合議庭宣判，其中一部分犯行的認定法條、事實，與一審有別，予以撤銷改判，但仍認定李鴻淵行凶前有預先計畫，以行刑式槍殺4人，蓄意殺人，手段凶殘，已達到聯合國兩公約「情節最重大之罪」，有永世與社會隔絕，達到必需剝奪其生命權之必要，因此仍判處死刑、褫奪公權終身、併科罰金35萬元，仍可上訴最高法院。

此案在台中高分院審理期間，李鴻淵對涉犯殺人、妨害自由等罪的事證都不爭執，坦認犯罪，不過李律師針對一審量處3個死刑部分，提出爭執，引述最高法院對鄭捷殺人案的刑事判決，認為一審沒有審酌李有無改過遷善可能，即量處死刑，有重大法律適用錯誤，請求撤銷改判。

李鴻淵的律師也在審理時，將李在犯案前寫給妻子的信，提供給合議庭，作為新證據，另外也聲請傳喚李的妻子作證，認為該封信中書寫了李與配偶之間的關係，涉及未來量刑時的參考，此證據在一審時沒有提出，在二審以新證據提出。

不過賴敏男的委任律師則說，賴敏男一家因此案家破人亡，賴迄今仍在安養院，狀況不佳，希望法院能速審速結，不要延宕審理，造成被害人「二度傷害」。

檢警調查，南投縣男子李鴻淵曾任職康建生技公司，因李認遭前雇主、同事等人欺負，事隔8年後，在去年7月14日持3把槍闖入該公司，涉嫌槍殺負責人賴敏男胞弟、女兒、劉姓課長、張姓女行政主任等4人，賴敏男被開兩槍重傷，迄今仍未康復。