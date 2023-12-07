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線香打火機燒燙虐待3歲童 社工訪視揭狠保母惡行

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

巫姓女子受託照顧3歲大吳姓幼童，卻在短短一周內，多次拿線香、燒燙的打火機噴嘴直接燙處吳童頭部及四肢，導致吳童全身多處燒燙傷疤痕，高雄地院審理時，巫女被依傷害罪判刑10月，檢方不服上訴，高雄高分院認為巫女手段殘忍，從重改判1年2月徒刑。可上訴。

判決指出，巫女和楊姓男子同居在鳳山區，2020年8月間，楊男的葉姓友人請託楊幫忙照顧3歲大幼子，吳童於是被帶往楊男、巫女住處一起生活。

同年8月3日至10日間，巫女因不滿小孩難管教，涉嫌以點燃的線香及打火機噴嘴狠燙吳童頭部跟四肢，導致吳頭頂及手臂有多處燒燙傷。

後來社工訪視時，發現吳童身上有多處傷痕，緊急通報將他安置，就醫後發現吳童頭頂及手臂各7處燙傷，下肢部位更高達28處，均為燒燙傷。

鳳山分局循線追查後，依違反兒少法等罪嫌，將楊男、巫女函送高雄地檢署偵查，不過檢方偵辦時，認為只有巫女施虐，偵結起訴巫女，楊男則不起訴處分。

高雄地院審理時，法官傳吳童到庭，吳童直言「伯母拿打火機燙我，碰我手臂、頭還有腳，很可怕，我不想去伯母家，我會怕伯母，因為伯母會燙我的手，被燙到很痛，我沒有跟媽媽說，我現在還是會怕伯母。」

不過，一審法官認為巫女是臨時受託無償照顧吳童，施虐行為是工作返家後所為，考量施虐對吳童造成影響，僅依成年人故意對兒童犯傷害罪判刑10月。

檢方不服量刑上訴，巫女仍辯稱，她跟吳童相處的時間很短，否認照顧及傷害他，葉女帶吳童來她家時，吳童身上就有傷痕，並不是她施虐造成。

高雄高分院認為，吳童身上圓形燙疤，為線香所造成，第2種圓形大燙疤，凶器疑為打火機，點火處有圓弧形圖案，與他身傷疤痕相符，因巫女始終否認犯行，考量吳童安置初期有創傷壓力症候群，接受諮商後才逐漸恢復正常，從重改判巫女1年2月徒刑。可上訴。

巫姓女子拿燒燙的打火機噴頭燙傷吳姓幼童，被依傷害罪判1年2月。打火機示意圖。記者張議晨／攝影
巫姓女子拿燒燙的打火機噴頭燙傷吳姓幼童，被依傷害罪判1年2月。打火機示意圖。記者張議晨／攝影

傷害罪 小孩 社工

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