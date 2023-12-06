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新北里長當選無效確定 二審：與落選者票數相當

中央社／ 台北6日電

新北市永和區安和里前里長鄧長安求連任，去年以2票之差敗給王盈芳，認為計票錯誤，提出當選無效之訴，一審認兩人均是941票，應抽籤。王女上訴，二審今天駁回，全案確定。

此外，藝人吳宗憲於民國110年間宣布要捐贈11萬劑的COVID-19快篩檢測試劑給各里里長索取，條件是需下載某App，時任里長的鄧長安對此回應，「不當免費打工仔」，不會參與領取活動，受到關注。

全案緣於，鄧長安參加民國111年九合一選舉，求連任新北市永和區民樂里里長，選舉結果鄧長安獲得938票，對手王盈芳獲得940票。

鄧長安落選後，認為有效票、無效票的認定及計票程序有違失，且另有10張爭議票，正確得票數應是他得942 票、王盈芳得936票，他才是當選人，依選罷法規定提出當選無效之訴。

一審新北地方法院就全部選票及選舉人名冊勘驗清點結果，認定關鍵的某個投票所，鄧長安得票數應為335票，王盈芳得票數應為320票，並就10張爭議選票逐一認定，經計算鄧男及王女的實際得票數各為941票。

一審判決宣告王盈芳當選無效。王盈芳不服，提起上訴，爭執部分爭議票的認定有誤；二審由台灣高等法院審理。

二審審理期間當庭就爭議選票進行勘驗，認定選票為鄧長安的有效票；二審經計算結果，鄧男及王女的實際得票數各是941票，雙方的得票數相同，依選罷法第67條第1項規定，本應以抽籤決定。

二審指出，原選務機關統計王盈芳的總得票數多於鄧長安2票，明確不實並足以影響選舉結果，構成選罷法的當選無效事由，鄧長安請求判決宣告王盈芳當選無效，自屬有據，王盈芳上訴無理由，予以駁回。全案確定。

當選無效 九合一選舉

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