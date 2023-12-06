獨／中油冰水機案廠商全招求緩刑 徐漢貪790萬手法揭秘

中油煉製事業部前執行長徐漢去年遭檢調搜出貪汙逾2700萬，標案收賄高達1687萬，其中冰水機案本周法院準備程序庭上，原否認犯行的林姓陪標業者，求緩刑自認委曲求全改認罪，仍向法官堅稱該公司有承包該案能力，本有意投標，但當庭其他被告反咬「明知故犯」。

起訴書指出，中油公司2020年為採購製冷系統，擬定冰水機工程標案，徐漢當時為圖利徐姓友人介紹的李姓業者公司得標，撤換不願同流合汙的承辦人，改由現已退休的大林廠工程師黃男擔任要職，將「原預算僅3000萬」的採購案，重擬項目浮報金額，一下提高預算至僅徐漢得以核准的2億元上限。

2020年底，黃男指示黃姓親信，尋覓另2家可配合廠商，營造「冰水機工程案」的競標假象，各以高出惟原企業2億442萬元的報價單參與圍標；因此，黃男將黃姓上司指示告知李姓業者，由李男找來林姓業者陪標，黃男則另找熟稔的郭姓學長做中間人，介紹可配合演出的籃姓業者陪標。

2021年6月，李姓業者以1億7257萬2750元標價得標，以此浮報價額4200萬。徐漢則透過白手套劉男向李男索討賄款，將利潤4200萬均分為三，各分得1400萬，作為違法護航的對價金。

去年1月25日，李男攜帶現金1400萬裝在藍色行李箱搭高鐵自台北南下高雄，接近中午將行李箱放置在高鐵4樓停車場劉男轎車後車廂中，劉男接近下午4時30分許前去取款，將其中790萬元另以LV行李袋裝袋，親送至中油煉製部執行長辦公室交付徐漢。

橋頭地方法院本周冰水機案準備程序庭上，三名廠商相關被告郭姓、籃姓以及林姓被告及各代表公司，針對檢方起訴內容，全表示「認罪」，因此，審判長當庭改以簡式審判程序審理。

法院審理時，郭男坦言，當初基於黃姓學弟請託，才找來友人籃男的空調公司配合投標，籃表示，原先並不認識中油相關承辦員，並已將原發還的403萬投標金繳回。