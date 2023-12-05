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金管會「三大鐵律」沒有拘束力！金鼎投信結構債案 前董座張平沼夫妻無罪確定

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

金鼎投信公司前董事長張平沼。圖／聯合報系資料照片
金鼎投信公司前董事長張平沼。圖／聯合報系資料照片

金鼎投信公司前董事長張平沼被控處理結構式債券時，與妻子陳淑珠將虧損轉嫁到金鼎證券，一、二審依證券交易法背信罪判張7年6月、陳女8年6月徒刑，更一審、更二審皆逆轉改判無罪，檢方不服上訴，被最高法院駁回，張平沼夫妻無罪確定。

除張平沼、陳淑珠外，包括張的姪子張國安、外甥女林瑞足與金鼎證券執行副總經理房冠寶，最終也均獲無罪。

檢方指控，聯合投信事件後，金管會為避免引發投資人大舉回贖引起系統性風險，要求各投信公司所募集的債券型基金須於2005年底前將所持有的結構債全數移出，並遵循市場俗稱的「三大鐵律」。

檢方指出，金鼎投信將旗下總值85.6億元的41檔結構債，賣斷給張家所有的5家投資公司，再由5家公司將所取得的結構債以附賣回條件交易（RS）方式，超過市價及債券面額86.97億元向金鼎證券公司融資，將金鼎投信公司、股東應承擔的損失轉嫁金鼎證券。

一、二審依證券交易法背信罪判張平沼7年6月、陳淑珠8年6月徒刑，判決被最高法院撤銷發回更審；更一審合議庭指金管會「三大鐵律」中的「不可讓基金受益人受損」、「若有損失由投信公司股東自行吸收」的指示決策過程明顯悖於投資常規、國際慣例，且與公司法規定不合，不能當張平沼等人違背職務的依據。

更二審也認定金管會的「三大鐵律」無法律拘束力，指張等人為配合金管會原則，選擇的RS交易方案是金管會所認可的處理方式，且金鼎投信自始即有以公司自有資金承擔處理結構債損失的準備，難認意圖不法，改判張平沼夫妻無罪；檢察官不服上訴，最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴，全案確定。

投信 最高法院

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