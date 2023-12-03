陸軍裝訓部膳食供應商怕違約受罰 涉偽造13名員工合格健檢表
負責承包陸軍裝甲兵訓練指揮部平、假日三餐膳食供應服務的家珈企業公司，由於參與供應裝訓部膳食工作的13名工作人員，因故不願或無暇到醫院健檢，以致公司交不出員工每半年一次的合格健檢表供裝訓部審查，張姓副總經理為免違約受罰，去年間利用員工舊的健檢報告分別竄改受檢日期及檢查數據繳交，經人檢舉遭查獲，桃園地檢署偵結，將張姓副總依偽造文書罪起訴。
起訴書指出，位於桃市平鎮區家珈企業公司去年間承攬國防部所屬、位於新竹縣湖口鄉的陸軍裝甲兵訓練指揮部位（簡稱裝訓部）長安營區的膳食供應，家珈公司須依裝訓部人數，於平日和假日三餐用餐時間，提供膳食服務。
另依據國防部與家珈公司簽訂的伙食人力勞務委外契約中，明訂家珈公司所僱用於裝訓部從事膳食供應工作人員，每半年需提供體格檢查表供裝訓部審查，若審查結果不合格或未依期限繳交體格檢查表，該人員即不得進入裝訓部參與供膳作業，家珈公司並應受罰，若家珈公司因而違反供餐義務，應負擔違約責任。
去年間負責裝訓部膳食供應者，除張姓副總擔任現場負責人外，還有張男、林男、陳男、李男、戴女、盧男、徐女、葉女、姜女及吳女等13人各自應分別於去年2月11、14日，4月15、18、20日，6月10、16、28日及7月11日前，依約繳交體格檢查表供審查，但這13人卻未如期健檢，讓家珈公司無法如期繳出相關表格。
詎料，張副總為免公司違約受罰，於是將13名員工曾分別前往國軍桃園總醫院或國軍桃園總醫院新竹分院體檢後，公司留存舊有且檢查合格的體格檢查表影本為參考，將影本掃描製成數位檔案後，利用電腦繪圖軟體將舊有體格檢查表的健檢日期及部分檢查數據後列印，偽造13人的合格健檢表後，供裝訓部審查，後因裝訓部接獲家珈公司在長安營區內供餐服務人員體檢表造假的檢舉，啟動調查後，交由新竹憲兵隊移送。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言