陸軍裝訓部膳食供應商怕違約受罰 涉偽造13名員工合格健檢表

負責承包陸軍裝甲兵訓練指揮部平、假日三餐膳食供應服務的家珈企業公司，由於參與供應裝訓部膳食工作的13名工作人員，因故不願或無暇到醫院健檢，以致公司交不出員工每半年一次的合格健檢表供裝訓部審查，張姓副總經理為免違約受罰，去年間利用員工舊的健檢報告分別竄改受檢日期及檢查數據繳交，經人檢舉遭查獲，桃園地檢署偵結，將張姓副總依偽造文書罪起訴。

起訴書指出，位於桃市平鎮區家珈企業公司去年間承攬國防部所屬、位於新竹縣湖口鄉的陸軍裝甲兵訓練指揮部位（簡稱裝訓部）長安營區的膳食供應，家珈公司須依裝訓部人數，於平日和假日三餐用餐時間，提供膳食服務。

另依據國防部與家珈公司簽訂的伙食人力勞務委外契約中，明訂家珈公司所僱用於裝訓部從事膳食供應工作人員，每半年需提供體格檢查表供裝訓部審查，若審查結果不合格或未依期限繳交體格檢查表，該人員即不得進入裝訓部參與供膳作業，家珈公司並應受罰，若家珈公司因而違反供餐義務，應負擔違約責任。

去年間負責裝訓部膳食供應者，除張姓副總擔任現場負責人外，還有張男、林男、陳男、李男、戴女、盧男、徐女、葉女、姜女及吳女等13人各自應分別於去年2月11、14日，4月15、18、20日，6月10、16、28日及7月11日前，依約繳交體格檢查表供審查，但這13人卻未如期健檢，讓家珈公司無法如期繳出相關表格。