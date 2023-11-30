吸安男台北市區闖紅燈撞死保全喊「拯救地球」 法院判賠342萬

胡姓男子去年從彰化開車至台北市區不斷闖紅燈，以時速120公里在士林區承德路、中正路口撞死騎機車的陳姓保全，還當場喊叫「要拯救地球！」陳姓保全家屬3人求償，士林地方法今判決，胡男應賠342萬餘元。

全案起源於，2022年7月2日2日晚上10時許，胡男從彰化開國道至台北市區，卻不斷闖紅燈，以時速120公里，在士林區承德路、中正路口，衝撞等紅燈的轎車，導致廖姓駕駛骨盆骨折受傷，當場又因慣性作用，車輛偏駛逆向開進承德路4段，撞擊輾壓68歲陳姓保全，保全因閃避不及遭撞倒地，被車輛輾壓，因多重頓創、顱腦損傷不治。

胡男在車禍後，安非他命檢驗結果第一次驗為陽性，第二次為陰性，顯示劑量很少，並供稱看到紅燈有踩煞車，但「要拯救地球，整個世界封冰」。士林地院一審判他6年6月，全案上訴二審，胡的辯護人稱胡也是被害人，且保險無法理賠，房產遭查封扣押，一樣是被害人，請求量處適當之刑，審判長諭知12月26日宣判。

陳姓保全的3名繼承人，請求殯葬費43萬餘元，及各200萬元慰撫金，共計643萬餘元。

胡男抗辯指出，因患有思覺失調症，車禍時因病症發作使精神狀況不佳「疲勞駕駛」並不是堅持駕車，案發後想和解，每次出庭皆表示可用保險支付損壞，但因為案發後就被羈押在監致無法出面談和解。

士林地院認為，胡男應負起侵權損害賠償責任，判決胡男應賠償陳姓保全繼承人殯葬費、慰撫金共計342萬9632元。可上訴。

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