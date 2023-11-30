快訊

治安亮紅燈！高雄晚間驚傳槍響 18歲男大腿中彈疑欠債惹禍

2022年薪資中位數出爐 「這縣市」蟬聯冠軍、竹科人薪資曝光

學生穿彩色外衣禦寒竟被記過沒收、剝奪午休？知名私校回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吸安男台北市區闖紅燈撞死保全喊「拯救地球」 法院判賠342萬

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

胡姓男子去年從彰化開車至台北市區不斷闖紅燈，以時速120公里在士林區承德路、中正路口撞死騎機車的陳姓保全，還當場喊叫「要拯救地球！」陳姓保全家屬3人求償，士林地方法今判決，胡男應賠342萬餘元。

全案起源於，2022年7月2日2日晚上10時許，胡男從彰化開國道至台北市區，卻不斷闖紅燈，以時速120公里，在士林區承德路、中正路口，衝撞等紅燈的轎車，導致廖姓駕駛骨盆骨折受傷，當場又因慣性作用，車輛偏駛逆向開進承德路4段，撞擊輾壓68歲陳姓保全，保全因閃避不及遭撞倒地，被車輛輾壓，因多重頓創、顱腦損傷不治。

胡男在車禍後，安非他命檢驗結果第一次驗為陽性，第二次為陰性，顯示劑量很少，並供稱看到紅燈有踩煞車，但「要拯救地球，整個世界封冰」。士林地院一審判他6年6月，全案上訴二審，胡的辯護人稱胡也是被害人，且保險無法理賠，房產遭查封扣押，一樣是被害人，請求量處適當之刑，審判長諭知12月26日宣判。

陳姓保全的3名繼承人，請求殯葬費43萬餘元，及各200萬元慰撫金，共計643萬餘元。

胡男抗辯指出，因患有思覺失調症，車禍時因病症發作使精神狀況不佳「疲勞駕駛」並不是堅持駕車，案發後想和解，每次出庭皆表示可用保險支付損壞，但因為案發後就被羈押在監致無法出面談和解。

士林地院認為，胡男應負起侵權損害賠償責任，判決胡男應賠償陳姓保全繼承人殯葬費、慰撫金共計342萬9632元。可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

胡男高速開車撞死保全，死者家屬求償，法院判賠342萬餘元。記者蕭雅娟／翻攝
胡男高速開車撞死保全，死者家屬求償，法院判賠342萬餘元。記者蕭雅娟／翻攝

保全 彰化 繼承人

延伸閱讀

屏東中正勝利路口時相分流宣導期到年底 明年恢復科技執法

男子高速闖紅燈輾斃機車騎士 判賠342萬餘元

深夜騎車闖紅燈遭警攔查 台南女藏毒坐地耍賴被揪出

台中租客輕生500萬房子變凶宅 二房東判賠屋主142萬

相關新聞

吸安男台北市區闖紅燈撞死保全喊「拯救地球」 法院判賠342萬

胡姓男子去年從彰化開車至台北市區不斷闖紅燈，以時速120公里在士林區承德路、中正路口撞死騎機車的陳姓保全，還當場喊叫「要...

台南部分路段年底酒駕特多 警公告今天起連4天加強取締

台南市玉井警分局發現每年12月轄區部分地點路段酒駕特別多，為遏止酒駕案件發生，公告今天起至12月3日執行「擴大取締酒駕專...

科技男居家檢疫偷溜逛夜店罰百萬 怕管收餘款一次繳清

科技公司擔任業務員黃姓男子4年前自國外返台，正值國內CODID-19疫情嚴峻期間，卻不依居家檢疫規定，偷溜出門逛夜店，遭...

軍人汐止騎車撞死闖紅燈婦人判10月 法官：視線明顯可見

余姓軍人去年騎機車行經新北汐止區大同路3段，見林姓婦人違規穿越道路，卻未注意車前狀況，看向「後照鏡的閃光」來不及閃避，撞...

新北男玩打火機二度縱火釀1死6傷 法院判決出爐

去年9、10月間桃市龜山區萬壽路騎樓、復興路公寓凌晨分別發生火警，前者燒毀雨衣及瓦斯桶，後者卻導致印尼籍女看護逃生不及慘...

高院問海巡署為何讓蘇震清違令「出海」 可能使用電子腳環監控

立委蘇震清身陷SOGO經營權索賄案，遭台北地院判刑10年，高院目前行準備程序中，且裁定自9月29日起延長限制出境、出海8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。