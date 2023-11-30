男子高速闖紅燈輾斃機車騎士 判賠342萬餘元

胡姓男子駕車途經台北市中正路、承德路口，闖紅燈衝撞前車並輾壓一名機車騎士致死，死者家屬求償。士林地方法院今天判決胡男應賠新台幣342萬餘元，仍可上訴。

全案起於胡男去年7月1日晚間自彰化駕車北上，進入台北市區後頻闖紅燈；翌日凌晨4時許，胡男駕車沿士林區中正路由西向東行駛，於承德路口再闖紅燈，以時速120公里衝撞前方由廖姓男子駕駛的車輛。

原本停等紅燈的廖男突遭追撞，車輛被推擠到人行道；胡男衝撞廖男車輛後逆向駛入承德路，將陳姓機車騎士撞倒後輾斃。

刑事部分，一審士林地方法院依殺人未遂罪判刑胡男6年6月；經上訴，目前由二審台灣高等法院審理中。

陳姓機車騎士的妻子等3名家屬向胡男提出民事求償，請求胡男賠償殯葬費、慰撫金共計643萬餘元，士林地方法院今天一審判決。

士院新聞資料指出，胡男於審理時抗辯，事故發生時他的病症發作使精神不佳而疲勞駕駛，並非明知自己為疲勞狀態仍堅持駕車。

胡男表示，他有和解意願，每次出庭均表示可用保險支應死者家屬的損害，但因他從案發時即被羈押在監，因此無法出面與死者家屬討論和解事宜，現在沒有工作、沒有收入，請求酌減金額。

士院認為，依刑事相關卷證，足認胡男行為成立侵權損害賠償的責任，因此判決胡男賠償殯葬費、慰撫金共計342萬9632元，仍可上訴。