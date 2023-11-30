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境外介選喊「支持藍白合」2人交保 檢察總長：天下沒有白吃的午餐
橋頭地方檢察署日前偵查里長揪團赴陸旅遊由人大常委接待案，約談22人、2人處分交保，檢察總長邢泰釗今親赴橋頭地檢署嘉勉。邢說，天下沒有白吃的午餐，境外勢力正影響國人，呼籲國人赴陸旅遊避免觸法。
橋頭地檢署本月27日傳訊鄭姓等22人到案，查辦鄭姓、蔡姓領隊招攬國人赴陸免費接受招待一案，檢方複訊後依反滲透法、總統副總統選舉罷免法諭令鄭、蔡以15萬元、5萬元交保候傳。
依橋頭地檢署前天的新聞稿，鄭自今年起陸續與大陸台辦人員聯繫並招攬團員，陸方人士並傳達參與團員應有特定政治傾向，鄭今年5月起前往山東、山西、內蒙古、新疆、豫州率團接受招待。
檢方調查，活動時疑有台辦及統戰人員宣傳「下架民進黨」、「反台獨」、「兩岸一家親」、「支持九二共識」，鄭在場附和，還有台辦人員敬酒宣傳「支持藍白合」等選舉內容。
邢泰釗今天赴橋頭地檢署嘉勉辦案團隊破獲境外勢力介選案。邢說，境外勢力正以前所未有的利益與方式意圖影響台灣選舉，國人應警覺帶有政治目的旅遊活動，以免觸法，並表示橋頭地檢署檢察長張春暉帶領團隊辦案難能可貴。
最高檢察署今天表示，目前距選舉只有44天，國人進入大陸地區應遵守台灣法令，非經許可不得與大陸黨務、行政等政治性機關團體合作。
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