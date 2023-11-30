閉關中心募款上億卻選石虎棲地籌建 議員陪十餘信眾提告

苗栗縣頭屋鄉傳出有宗教團體募款要在鄉內籌建閉關中心，但預定地位於石虎重要棲地及自來水源保護區，依法不得作為宗教建物使用，部分信眾質疑遭詐欺，上午由曾玟學陪同向檢方按鈴申告。記者胡蓬生／攝影 苗栗縣頭屋鄉月前傳出有宗教團體募款要在鄉內籌建閉關中心，且已收受上億元捐款，但事後被踢爆預定地位於石虎重要棲地及自來水源保護區，依法根本不得作為宗教建物使用，苗栗第二選區立委參選人、苗栗縣議員曾玫學接獲部分信眾陳情，質疑宗教團體說法一變再變，擔心大眾可能受騙，上午與律師陪同十多名信眾向苗栗地檢署按鈴控提告對方詐欺，並呼籲社會大眾提高警覺。

曾玟學指出，他接獲數十位受害信眾陳情，這個宗教團體今年4月在三重體育館舉辦近一個月的法會，會中以興建閉關中心為由向信眾募款， 並且說土地已購置完成，可在兩年半間完成，但許多捐款及現場文物販賣，都未開立收據。

今年9月間傳出頭屋鄉的閉關中心預定地並未取得建照，也沒有動工跡象，且預定地位於石虎重要棲地、自來水源保護區及明德水庫集水區，依法根本不得作為宗教建物使用。

曾玟學表示，他第一時間協助受害信眾向縣府各單位了解狀況，發現當地不可能興建閉關中心，即便要改也是非法違建，這個宗教團體說法又一變再變，信眾驚覺可能受騙，今天他與律師陪同受害信眾到苗栗地檢署提告詐欺等罪，呼籲社會大眾提高警覺。

陳姓信眾表示，對方聲稱在苗栗已購地要建閉關中心，面積約2200坪，4月並安排法王動土，希望信眾捐款，大家心想合法所以捐款，但後來傳出用地不合法，且現場因有流動廁等設施被縣府開罰，縣府並明確表示當地無法作為宗教用地，他們得知後向學會詢問，但對方說法一變再變，後來又說還在找土地，讓他們感覺受騙。