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北市公燈處技工向飲水機廠商索賄2萬2未遂 貪汙遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

北市府工務局公園路燈工程管理處技工黎國宏，在承辦中正、萬華區公園委託維護管理服務案時，擅自將契約上的增加垃圾清運量，由「每月」改為「每日」計，使承包廠商得以溢領24萬餘元；另外又在公園直飲台清潔維護項目上，包庇廠商以不實的水質、餘氯檢測數據登錄填寫，並索賄2萬2000元未遂，今遭台北地檢署依偽造文書、貪汙等罪起訴。

檢方調查，北市公燈處自2017至2020年辦理「106年度青年所所轄中正區及萬華區公園等委託維護管理服務」及後續擴充採購案。其中2018、2019年，黎男是公燈處青年公園管理所的續約案負責監工人員，卻在2019年青年所續約案第5次契約中，擅自將該年5至10月的增加垃圾清運量改為「每日」計算，最後多出178車次，使承包商溢領24萬8635元。

另外，自2019年8月起，黎男承辦青年所續約案第6次契約變更，新增直飲台清潔維護項目，內容包括28座直飲台設施台面清潔、水質檢測、餘氯數據登錄。依約廠商應確實施作，將檢測數據登錄至台北自來水事業處網站，方可依估驗計價2萬7000多元請款，黎男不僅未罰廠商違約金，卻自行幫廠商登錄不實數據予以包庇。

2019年8月30日，黎男結束公園施作項目查驗流程後，趁機向廠商索賄，要求廠商收到合約款後，交付2萬7000元賄款，後來殺價為2萬2000元。後來黎男同年11月因被調離監工職務，未能收到賄款而未遂。

北市府公路處技工黎國宏涉嫌包庇廠商及索賄未遂遭北檢起訴。圖／聯合報系資料照片
北市府公路處技工黎國宏涉嫌包庇廠商及索賄未遂遭北檢起訴。圖／聯合報系資料照片

青年 水質 賄款

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