魏德聖簽下4500萬本票財產遭查封 郭台強今出庭稱挨告「非常心寒」

導演魏德聖2011年拍攝名片「賽德克‧巴萊」時，獲中影董事長郭台強投資，雙方衍生一筆4500萬元債務糾紛，日前郭台強向法院聲請查封魏個人及公司財產，魏自認遭設局欺騙，控告郭涉嫌詐欺、侵占、背信及偽造文書等罪。台北地檢署今傳喚郭台強，庭訊後郭台強說，希望魏德聖能體諒中影公司為了他的電影的付出，對於挨告詐欺罪，郭感到非常心寒。

2011年間，中影董事長郭台強投資電影「賽德克．巴萊」，雙方衍生一筆4500萬元債務糾紛，郭台強持本票向法院聲請強制執行獲准，查封魏個人與公司財。魏德聖認為遭設局欺騙，連「賽德克．巴萊」版權都不保，反告郭台強涉嫌詐欺、侵占、背信及偽造文書等罪，台北地檢署今年11月初傳喚魏德聖，確認告訴內容。

當時，魏德聖的委任律師黃秀蘭表示，從去年本票裁定到今年的強制執行，法院查封魏德聖所創辦果子電影的辦公室，原本魏德聖非常信任中影，但是聲請調查後，發現一連串都是騙局，魏德聖才決定提告。

北檢今天上午以被告身分傳喚郭台強出庭，庭訊持續約1小時多，郭台強表示，中影公司為了魏德聖的電影有所貢獻，魏德聖卻對幫助過他的人提出詐欺罪的告訴。對此，他說，在台灣電影產業是艱苦行業，如今投資額超過5千萬的電影就算是大製作，「賽德克‧巴萊」投資5億多元，仍虧損兩億多元，雙方可能有些認知差異的問題，希望事件能夠盡快落幕。

郭台強說，沒想到魏德聖竟然認為受到詐欺，電影是大家一同努力的，希望魏德聖能有相關認知，做出相關說明。

有關今天庭訊檢方所問的相關問題，郭台強回應，基於偵查不公開，不方便詳細回答，只希望魏德聖能體諒中影公司為了他的電影付之多，還曾聽聞很多幫助過、投資過魏德聖的人，後來都受到消遣，魏以提告詐欺回應實在讓他倍感心寒。