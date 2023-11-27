警追酒駕程序不合法 男逆轉無罪

屏東鍾姓男子酒駕被警方追到家裡，雖然呼氣酒測值達每公升0.36毫克，但法官發現警察盤查程序並不合法，因此酒測值不具證據力，判他無罪確定。酒測攔檢示意圖。記者張議晨／翻攝 鍾姓男子酒後騎車，被警方追到家裡酒測超標，法院依公共危險罪判刑五月，鍾男上訴，主張警察違法酒測；高雄高分院檢視警方密錄器，認為鍾男被攔查時無「已發生危害」或「依客觀合理判斷易生危害」等狀況，員警程序不合法，逆轉判無罪確定。

依據警察職權行使法，隨機攔檢酒測前提為「已發生危害或依客觀合理判斷易生危害」，也就是發生車禍或蛇行等情狀；法界認為，鍾男已平安到家，員警也無法舉證攔停前鍾達「不能安全駕駛」程度，攔停要件不足，法院才會判無罪。

判決指出，鍾男去年十一月廿一日晚間酒後騎車回家，李姓員警擦身而過認為有酒味，上前追到鍾男住處，先以檢測器測出酒精反應，再進行酒測，鍾酒測值每公升零點三六毫克，被依公共危險罪送辦。

屏東地院審理時，鍾男坦承喝酒，但辯稱警方違法盤查；法官認為，警方是因聞到酒味且鍾駕駛行為異常，基於客觀合理判斷有易生危害情事，施測並無違法，考量鍾為累犯，判五月徒刑，得易科罰金。

鍾男不服、上訴，主張他雖酒駕，但當時沒有行車不穩，更不可能飄出酒味，警方違法施測，取得酒測值無證據能力，應判無罪。

二審合議庭檢視警方密錄器及偵查筆錄，員警稱「鍾男車速快」、「跨越雙黃線」、「空氣有飄來酒味」，但當地並非雙黃線路段，「車速快、有點偏」也無具體事證，畫面也未見鍾男蛇行。

合議庭認為，員警騎車時聞到酒味並不合理，鍾男起駛位置離家約一公里，警方盤查只是出於「主觀上的懷疑」，與警職法攔停要件不符，程序不合法，逆轉判無罪。

有官警說，警職法規定「客觀合理判斷易生危害」雖能盤查，但客觀條件範圍廣，除非對方違規、蛇行，實務上都不鼓勵無故攔停跟無差別酒測。

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