1.3萬張亞錦賽門票秒殺 北市警抓23名黃牛...最高爽賺4000元

2023年亞洲棒球錦標賽12月3日將在台北大巨蛋開打，開幕戰中華隊與南韓隊的門票前天限量開賣、昨天全面開賣，票價僅600元佛心價，共1萬3000張票，孰料均不到1分鐘售罄，網友大嘆「真的有人買到？」北市刑大在臉書社團巡邏發現，有民眾以「每張+4000元」兜售，循線通知到案，兩天內共查獲22件23人，警詢後依社維法移送簡易庭裁罰。

北市警方近兩天在網路巡邏，發現臉書社團「台灣職棒棒球門票（讓票、換票、求票）」有許多民眾在兜售亞錦賽門票，且每張以1000至4600元不等金額兜售，意即賺取價差400至4000元不等，有鑒於黃牛歪風，立刻依法偵辦。

北市警方在雙北以及外縣市包括桃園、苗栗、台南、嘉義、屏東、高雄等地都有查獲，其中雙北人數過半，查獲13人，又查獲年齡最小22歲、最大48歲，到案均供稱搶到票「單純想賺價差，沒有惡意」，警詢後全案23人依違反社維法第64條第2款「非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者」移送簡易庭裁定，將面臨3日以下拘留或1萬8000元以下罰鍰。