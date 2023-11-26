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1.3萬張亞錦賽門票秒殺 北市警抓23名黃牛...最高爽賺4000元

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

2023年亞洲棒球錦標賽12月3日將在台北大巨蛋開打，開幕戰中華隊與南韓隊的門票前天限量開賣、昨天全面開賣，票價僅600元佛心價，共1萬3000張票，孰料均不到1分鐘售罄，網友大嘆「真的有人買到？」北市刑大在臉書社團巡邏發現，有民眾以「每張+4000元」兜售，循線通知到案，兩天內共查獲22件23人，警詢後依社維法移送簡易庭裁罰。

北市警方近兩天在網路巡邏，發現臉書社團「台灣職棒棒球門票（讓票、換票、求票）」有許多民眾在兜售亞錦賽門票，且每張以1000至4600元不等金額兜售，意即賺取價差400至4000元不等，有鑒於黃牛歪風，立刻依法偵辦。

北市警方在雙北以及外縣市包括桃園、苗栗、台南、嘉義、屏東、高雄等地都有查獲，其中雙北人數過半，查獲13人，又查獲年齡最小22歲、最大48歲，到案均供稱搶到票「單純想賺價差，沒有惡意」，警詢後全案23人依違反社維法第64條第2款「非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者」移送簡易庭裁定，將面臨3日以下拘留或1萬8000元以下罰鍰。

警方指出，本次查獲狀況都是單一犯罪，包括一對夫妻檔，呼籲民眾切勿藉由票券轉售圖利，更不要買黃牛票券，助長哄抬票價歪風，也能避免買到偽造票券，淪為網購詐欺被害人；若發現黃牛票情事，可向主辦單位或警方檢舉。

北市警方在臉書社團發現有人以每張1000至4600元不等金額兜售亞錦賽門票，循線通知到案，警詢後依社維法移送簡易庭裁罰。記者翁至成／翻攝
北市警方在臉書社團發現有人以每張1000至4600元不等金額兜售亞錦賽門票，循線通知到案，警詢後依社維法移送簡易庭裁罰。記者翁至成／翻攝
北市警方在臉書社團發現有人以每張1000至4600元不等金額兜售亞錦賽門票，循線通知到案，警詢後依社維法移送簡易庭裁罰。記者翁至成／翻攝
北市警方在臉書社團發現有人以每張1000至4600元不等金額兜售亞錦賽門票，循線通知到案，警詢後依社維法移送簡易庭裁罰。記者翁至成／翻攝
北市警方在臉書社團發現有人以每張1000至4600元不等金額兜售亞錦賽門票，循線通知到案，警詢後依社維法移送簡易庭裁罰。記者翁至成／翻攝
北市警方在臉書社團發現有人以每張1000至4600元不等金額兜售亞錦賽門票，循線通知到案，警詢後依社維法移送簡易庭裁罰。記者翁至成／翻攝
北市警方在臉書社團發現有人以每張1000至4600元不等金額兜售亞錦賽門票，循線通知到案，警詢後依社維法移送簡易庭裁罰。記者翁至成／翻攝
北市警方在臉書社團發現有人以每張1000至4600元不等金額兜售亞錦賽門票，循線通知到案，警詢後依社維法移送簡易庭裁罰。記者翁至成／翻攝

黃牛 北市 價差

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