台中女警疑遭男同事偷內褲 法院認定所長施壓要她別告

時任台中豐原分局洪姓警員愛慕黃姓女同事，涉嫌入侵她租屋處偷內褲，法院一審以監視器沒拍到等認洪嫌疑不足判無罪，另侵入住宅部分因黃未提告而不受理；二審認為，黃女起初警詢就表示要提告，後卻遭鄭姓所長以法律建議為由施壓不要提告，撤銷原判決發回更審。

檢方查，洪員2022年4月27日凌晨2點多在社口派出所，拿走黃姓女警辦公桌內的鑰匙，侵入她租屋處偷走衣櫃中內褲，及女房東放在洗衣籃的安全褲，同年5月12日得知黃女回老家，又趁租屋處大門沒關二度入侵，因發現2樓有人，就在1樓廚房、梯間徘徊。

洪正要離開被女房東發現，洪就偽稱「要找3樓房客」並趕緊離開，經黃女、女房東調閱監視器發現，檢方依侵入住宅竊盜罪嫌起訴洪；豐原分局當時也對洪員紀2小過、調離現職。

台中地院一審時，洪堅詞否認，辯稱只走到2樓公共區域，沒進入房間也未內褲，還說「只是想看一下黃女的生活環境」。一審認為，黃女、女房東前後證詞不一，且無證據顯示洪有進入黃屋內，畫面也沒拍到洪手持物品下樓，且公共區域均無門禁，任何人均可進入。

一審就洪侵入住宅竊盜部分判無罪，另侵入住宅部分屬告訴乃論，因黃女沒提告、女房東撤告，該部分諭知不受理。

台中高分院二審查，全案涉及警員風紀，起初由豐原分局督察組劉姓巡官主辦，黃女首次警詢筆錄於2022年5月23日於分局警備隊製作，其詳述遭侵入住宅、失竊內褲一事，當時劉問「是否要對洪提告」，黃說「我要對洪提出告訴」，二審認為黃女具體表達提出告訴意思，已完成刑事告訴。

二審發現，同月31日黃女又被製作第二次警詢筆錄，還挑選在事發的社口派出所，地點很不尋常，事前黃女還被帶進鄭姓所長的辦公室談話。黃證稱，鄭告知她「侵入住宅部分，因她房東已提告，所以她身為租客不能提告」，還說她不能舉證洪男有進入2樓，所以「就是不能提告」。

二審也傳訊鄭姓所長接受對質詰問，鄭表示是和黃女分析，說她要提告要舉證，不是叫她不要告，要告是她的權利，並否認有對黃女施壓、叫她不要提告，僅承認「好心給黃女建議，若要提告2樓遭侵入要先舉證」。

二審再查，根據黃女提出的錄音，鄭曾在電話中跟她說「侵入住宅的部分你沒辦法」、「你租客你是樓上，不是樓下啊」。二審認定，鄭曾很明確要求黃不要提告侵入住宅部分，並直言鄭的立場很明確「並不是什麼好心的法律建議而已」，且第二次筆錄中，黃女均無提到「撤回告訴」等文字。

二審也說，就算黃女第二次筆錄可解釋成默示撤回告訴，但她當時被所長施壓，其意思自由受壓迫，也不生撤回效力；另外，房東與房客的居住權利是重疊性法益，房東的居住權固然包括整棟建物，房客就其專用、共用部分同樣有告訴權利。