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台版柬埔寨奪三命判決出爐...2人重判無期徒刑 29人共超過1萬罪

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台版柬埔寨求職詐騙案，被告陳樺韋（左一）、吳秉恩（左二）、鄭建宏（右二）、謝承佑（右一）。圖／本報資料照片
台版柬埔寨求職詐騙案，被告陳樺韋（左一）、吳秉恩（左二）、鄭建宏（右二）、謝承佑（右一）。圖／本報資料照片

台版柬埔寨求職詐騙，囚虐人頭帳戶提供者，狠奪三條人命，假投資詐騙金額近4億元，核心幹部傅榆藺（Ｓ姐）、陳樺韋（茶董）遭求處無期徒刑。士林地方法院經329天密集開庭，審理29人、總罪數超過1萬罪，今宣判。傅榆藺、陳樺韋均判處應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

士林地方法院分矚「重訴」案，由合議庭審判長楊秀枝、陪席法官陳孟皇、受命法官鄭欣怡，經329天密集開庭，依組織犯罪條例、私行拘禁致死罪、加重強盜、非法使人施用毒品、私行拘禁、遺棄屍體、加重詐欺洗錢罪等7大項罪名，審理訊問29人，全案傅榆藺等24人在押，其中7人由台北看守所安排場地、視訊聆判。

公訴檢察官日前論告，詐團控員輪番監視被害人，傅榆藺確有透過手機遠端監視，還以綽號「梁朝偉」在群組傳訊息「那幾隻皮在癢的，強控區」「交頭接耳拿來祭天祈福都是這種人」詐團成員不讓被害人逃跑，死者生前肚子不舒服，還被認為是開玩笑，痛批傅女犯後卸責，請求從重量刑。傅榆藺多次哽咽哭著道歉，懺悔要改做好人，不會再從事詐騙，盼求原諒。

「核心幹部」傅榆藺（Ｓ姐）、陳樺韋（茶董）犯組織犯罪條例「操縱、指揮」組織犯罪等罪，傅榆藺犯328罪，判處無期徒刑。陳樺韋犯321罪，判處無期徒刑。

擔任「驗車手」蔡博臣，「帶辦帳戶」涂世泓、鄭育賢，及「控員幹部」謝承佑、呂政儀、鄭文誠、張家豪等7人，犯「指揮」組織犯罪、私刑拘禁致死罪等，判處24年8月至29年6月徒刑。

長時間加入詐團擔任「控員」的鄭建宏、劉宏翊、邱柏倫等3人，犯私行拘禁致死等罪，判處17年8月至24年4月徒刑。負責「派車」接送車主、物資的吳秉恩，犯加重強盜等罪嫌，判處19年。

事發年僅19歲「招募控員」曾忠義，犯私行拘禁、加重詐欺等罪，判處16年。「車商」柯宗成，介紹5名被害人至據點，犯非法使人施用毒品等罪，判處5年。

桃園、淡水據點的10名「控員」林順凱、李佳文、吳政龍、鄧為至、楊子霆、吳郁群、周長鴻、林品翔、陳義方、郭宏明，依加入詐團時間長短及所犯罪數，強控被害人、下毒次數等判處，9年至14年6月不等徒刑。

最後4人為「棄屍組」成員邱宏儒、蔡智帆、葉智升、潘依凡，犯遺棄屍體罪，判處1年2月至1年4月不等徒刑。

此案社會矚目，「藍道」杜承哲（第二波起訴士院審理中）去年9月24日至11月1日，找來傅榆藺、陳樺韋等人組詐騙集團，由車商在網路上高價承租金融帳戶，吸引車主到摩鐵面試，陳樺韋、涂世泓等人前置作業「綁定約定帳戶」傅榆藺、蔡博臣負責「驗車」確認金融帳戶可作為人頭帳戶洗錢，再由陳樺韋及下手將人帶往桃園據點，直到年10月16日桃園據點關不下，控員幹部呂政儀拓點到淡水，並找更曾忠義介紹控員加入集團看守車主。

此詐團38天內，控員「強控」私刑拘禁61人名被害人，被害人一進屋被搜身搶財、嘴塞毛巾，上手銬、腳綁束帶，丟進5坪大房間，如果交談就被毒打凌虐，還餵毒品FM2控制行動，手段凶殘泯滅人性奪走3條人命。控員持續拍照、錄影回報現場狀況，核心幹部從飛機通訊軟體下令包含全身電療、毆打，因人數眾多，疑方便管控、不想「炸點」曝光，在被害人的泡麵中摻入ＦＭ2毒品，使人昏睡。

第1名死者是38歲黃男，去年10月17日遭上手銬控制、持刀威脅、棍棒毆打，甚至還被命令「唱歌娛樂」現場控員，隔天黃男受不了高壓監控凌虐，向其他被害人說想逃走，處境就像是失火看到浴室窗戶，趁控員不注意，攀爬房間浴室內窗戶，不幸從11樓墜樓，全身骨折、器官損傷死亡。

第2名死者是45歲黃女，患有肝硬化疾病，去年9月26月起遭拘禁關押32日，遭受黃男同樣對待又不給吃藥，因腹腔內積水、胃內出血、大小尿失禁，不斷求救喊「肚子痛、想回家」仍未被送醫，群組人員稱「頂多是氣喘，給她呼吸新鮮空氣」10月27日呼吸停止，CPR急救無效休克死亡。

第3名死者為57歲林男，患有高血壓心臟病、慢性腎炎等，被關押16天，病症惡化大小便失禁，拜託控員讓他外出就醫遭拒，撞牆喊叫「快受不了」藍道指示「讓他閉嘴」控員餵他吃下三顆ＦＭ２，4小時後因心肌梗塞休克死亡。

3名死者分別被曝屍荒野，黃男棄屍日月潭山，黃女、林男棄置在桃園市龜山區東舊路旁的山坡。控員事後還分批輪流拜拜，捐香油錢收驚。

29名被告及其遭判處應執行徒刑：

1傅榆藺，30歲，應執行無期徒刑，褫奪公權終身

2陳樺韋，36歲，應執行無期徒刑，褫奪公權終身

3蔡博臣，29歲，應執行29年6月

4涂世泓，31歲，應執行29年2月

5鄭育賢，28歲，應執行28年

6謝承佑，36歲，應執行25年6月

7呂政儀，35歲，應執行25年

8鄭文誠，20歲，應執行24年8月

9張家豪，22歲，應執行26年

10鄭建宏，47歲，應執行24年4月

11劉宏翊，20歲，應執行18年

12邱柏倫，19歲，應執行17年8月

13吳秉恩，28歲，應執行19年

14曾忠義，20歲，應執行16年

15林順凱，21歲，應執行14年6月

16李佳文，23歲，應執行13年6月

17吳政龍，33歲，應執行12年2月

18鄧為至，23歲，應執行12年

19楊子霆，21歲，應執行11年

20吳郁群，22歲，應執行11年

21周長鴻，26歲，應執行10年10月

22林品翔，20歲，應執行10年6月

23陳義方，43歲，應執行9年

24郭宏明，38歲，應執行9年

25柯宗成，22歲，應執行5年

26邱宏儒，31歲，應執行1年6月

27蔡智帆，38歲，應執行1年4月

28葉智升，32歲，應執行1年2月

29潘依凡，40歲，應執行1年4月

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台版柬埔寨求職詐騙案，桃園據點控員張家豪。圖／本報資料照片
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爆料公社傳出在淡水的「集中營式」求職詐騙，被害人被關在僅5坪大小房間，每人均上手銬，擠在房間裡，根本沒有活動空間。圖／翻攝爆料公社
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台版柬埔寨求職詐騙案，驗車手蔡博臣。圖／本報資料照片
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台版柬埔寨求職詐騙案，核心幹部陳樺韋。圖／本報資料照片
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台版柬埔寨求職詐騙案，首波遭起訴的29名詐團成員，今天宣判。圖／本報記者翻攝
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台版柬埔寨求職詐騙案，奪走3條人命，棄屍荒野。圖／本報記者翻攝照片
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幹部 詐騙集團 毒品 棄屍 詐欺 洗錢

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