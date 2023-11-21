提供帳戶當車手賺1千元 他被判1年8月還得賠300萬元

徐姓男子提供帳戶給帳騙集團成員「殺豬仔」，並擔任車手領出被害人匯入的350萬元交給「殺豬仔」，而拿到1千元報酬，警方循線查獲詐騙帳戶，彰化地方法院依加重詐欺罪將徐男判刑1年8月，並科罰金40萬元，並需賠償被害人300萬元。

判決書指出，徐男提供一本銀行帳戶給帳騙集團成員「殺豬仔」，而詐騙集團再透過591房屋交易網及LINE騙范姓被害人等到非法虛擬投資平台交易，造成范某被騙匯入300萬元，徐男於2021年10月間依「殺豬仔」指示，在彰化縣北斗鎮某銀行臨櫃提領范姓和羅姓等被害人匯入的350萬元，再前往北斗交流道附近全數轉交給「殺豬仔」，而拿到1千元報酬。

徐男在審理時否認詐欺取財犯行，辯稱「殺豬仔」是賭場老闆，他在賭場上班負責開車載客人，上班的第五天「殺豬仔」跟他說賭場客人「阿偉」積欠賭場賭債7百多萬元，叫他提供帳戶向「阿偉」收債，他不知道匯到裡面的錢是別人被詐騙的錢。

但徐男在被查獲警詢時，則說是酒店認識的「阿偉」向他借七百多萬元，匯錢還他，法官認為，徐男前後供詞不一，不足採信。

法官認為，徐男在主觀上存有詐欺取財、洗錢故意情況下，受「殺豬仔」指示分擔任務，提供帳戶給身分不詳的「殺豬仔」，並配合出面提款上繳，與「殺豬仔」成立共同正犯，且案發後矢口否認犯行，並編造說詞推託，難認有何悔意，雖非核心角色，迄今並未彌補被害人所受損害，因此將徐男判刑1年8月，並科罰金40萬元，並需賠償被害人300萬元。