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工作遭老鳥客家髒話羞辱 國研院半導體中心後輩提告

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

國家實驗研究院台灣半導體研究中心徐姓資深前輩，不滿新進後輩彭男在職務上無禮應答，竟在公司1樓大廳用客家髒話辱罵彭男。示意圖／ingimage
國家實驗研究院台灣半導體研究中心徐姓資深前輩，不滿新進後輩彭男在職務上無禮應答，竟在公司1樓大廳用客家髒話辱罵彭男。示意圖／ingimage

國家實驗研究院台灣半導體研究中心63歲徐姓資深前輩，不滿新進後輩彭男在職務上無禮應答，竟在公司1樓大廳內公共場所用客家髒話辱罵：「做沒有3天，你吊什麼雞X心」，彭男不甘受辱憤而提告。新竹地院依公然侮辱罪判處徐男罰金3千元，易服勞役3日。

判決書指出，徐男與彭男為同事關係，今年4月3日深夜11時許，徐男因不滿後輩彭男在職務上無禮應答，竟在半導體研究中心1樓大廳內公共場所，以「機X，做沒有3天，你吊什麼雞X心」、「機X」、「X你子宮」、「X你」等客家穢語辱罵彭男、貶損彭男人格。

法官認為，徐男僅因不滿彭男工作態度及對其無禮職務應答，不思正當管道尋求主管協調解決，竟在公共場所口不擇言以穢語辱罵彭男，使彭男倍感難堪，並損毀其名譽、人格尊嚴、社會評價，也造成其精神上傷害，所為實屬不該。

法官審酌徐男坦承犯行，且自述有意尋求和解並多次與彭男致歉，但彭男拒不接受，審酌其犯罪手段、動機、目的及造成損害程度，最終依公然侮辱罪判處徐男罰金3千元，易服勞役3日。

半導體 公然侮辱

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