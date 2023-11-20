冒用蕭萬長夫人名義吸36.4億 蔡國安有澳洲籍續押防逃

無照會計師蔡國安（右）對外誆稱受前副總統蕭萬長夫人朱俶賢、台塑石化等多人委託募資，不法吸金高達36億4千萬餘元，新北地方法院判他14年徒刑，案件上訴台灣高等法院中。圖／翻攝自蔡國安臉書 東大聯合會計師事務所等多間公司負責人蔡國安，對外誆稱受前副總統蕭萬長夫人朱俶賢、台塑石化等多人委託募資，2015年起不法吸金高達36億4千萬餘元，新北地方法院依銀行法、詐欺取財等罪判蔡14年徒刑。蔡和檢察官皆上訴，案件由台灣高等法院審理，因羈押期期滿，高院裁定自11月14日起延長羈押2月。

檢方指控，蔡國安自2015年起，冒用朱俶賢、台塑石化、中聯資源等多間公司名義，偽造合約書或基金名冊，向外界誆稱自己受託，替朱主持大陸稀土進口投資案募資，或稱受台塑石化公司委託清運石灰廢棄物至菲律賓、受國光公司委託募資收購不良債權等不實投資案，招攬民眾投資，還用雙卡手機創建一個Line帳號「朱媽媽」假冒朱俶賢，更盜刻、冒用朱俶賢等人印章、簽名，還拿出與前總統蕭萬長、菲律賓總統杜特蒂等政商名流合照，藉此取信民眾。

先前高院認為蔡涉犯銀行法非法經營收受存款業務罪嫌疑重大，本罪為最輕本刑7年以上有期徒刑之重罪，蔡又經一審判處有期徒刑14年，並宣告沒收追徵犯罪所得24億7440萬1423元，而規避刑罰是基本人性，重罪常伴有逃亡之虞，蔡的家人也在澳洲定居並置產，就算是限制出境出海，他仍有逃亡能力，因此從8月14日起就羈押他。

因3月羈押期限屆至，高院在訊問蔡國安，並聽取檢察官意見後，仍認為蔡國安有澳洲國籍，子女也有澳洲國籍並定居海外，有相當理由認定他可能逃亡。因羈押原因仍在，且蔡犯的罪危害國家金融秩序、社會投資大眾甚鉅，高院在權衡國家刑事司法權行使、社會秩序和公共利益，以及蔡的人身自由受限程度後，為確保日後審判及刑罰執行程序得以順利進行，裁定自11月14日起延長羈押2月。

蔡國安除經營會計師事務所、多媒體、投資顧問等多間公司外，也是亞太聯盟總商會台灣分會理事長，臉書上放了許多與政商名流的合影。受害民眾多從商，財力雄厚，有對兄弟檔被騙金額高達1億5千萬餘元，另外還有某家族，從父母到子女全都被蔡國安誆騙，參與所謂「投資案」，受騙金額高達9億5千萬餘元，蔡國安被控吸金金額高達36億4千萬餘元。