防制不法介入賽事 桃檢與籃協、T1聯盟攜手合作

SBL裕隆納智捷球員捲入簽賭又打假球事件，引爆台灣職籃涉賭風波，同屬台灣職籃3聯盟之一的T1 League上月底第三季開打，明午將進行台啤永豐雲豹球隊在主場桃園巨蛋的開幕戰，T1聯盟會長錢薇娟今與中華民國籃球協會副理事長等人一同拜訪桃園地檢署檢察長俞秀端，共同研討如何有效防制不法行為侵入國內職業籃球運動，雙方交流熱烈，對維護職籃健康發展及提升運動風氣達成共識。

桃檢表示，檢察長俞秀端肯定中華民國籃球協會、T1聯盟與桃園台啤永豐雲豹隊用心預防職籃不法事件並保障球隊合法權益，同時指派主任檢察官林劭燁作為「防制職籃不法事件小組」專責聯繫窗口，建立聯繫通報機制，而TI聯盟也聘請主任檢察官林劭燁擔任法治教育顧問，協助球隊辦理法治教育。

桃檢說明，地檢署必要時也將派員到場監看球賽，以遏止不法份子；若球員遇有黑道、暴力集團、組頭等不法組織或不法人士欲介入賽事，或是球員涉有不法情事時，將立刻啟動聯繫通報機制，地檢署將秉持速查嚴辦態度打擊不法，發揮合作防制效果。