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SBL／面露疲態步出士檢 裕隆前教練邱大宗：球員就該好好打球

SBL／裕隆打假球案幾乎滅團 操控比賽結果贏球版賭注

防制不法介入賽事 桃檢與籃協、T1聯盟攜手合作

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

SBL裕隆納智捷球員捲入簽賭又打假球事件，引爆台灣職籃涉賭風波，同屬台灣職籃3聯盟之一的T1 League上月底第三季開打，明午將進行台啤永豐雲豹球隊在主場桃園巨蛋的開幕戰，T1聯盟會長錢薇娟今與中華民國籃球協會副理事長等人一同拜訪桃園地檢署檢察長俞秀端，共同研討如何有效防制不法行為侵入國內職業籃球運動，雙方交流熱烈，對維護職籃健康發展及提升運動風氣達成共識。

桃檢表示，檢察長俞秀端肯定中華民國籃球協會、T1聯盟與桃園台啤永豐雲豹隊用心預防職籃不法事件並保障球隊合法權益，同時指派主任檢察官林劭燁作為「防制職籃不法事件小組」專責聯繫窗口，建立聯繫通報機制，而TI聯盟也聘請主任檢察官林劭燁擔任法治教育顧問，協助球隊辦理法治教育。

桃檢說明，地檢署必要時也將派員到場監看球賽，以遏止不法份子；若球員遇有黑道、暴力集團、組頭等不法組織或不法人士欲介入賽事，或是球員涉有不法情事時，將立刻啟動聯繫通報機制，地檢署將秉持速查嚴辦態度打擊不法，發揮合作防制效果。

今天到訪桃檢的成員，包括中華民國籃球協會副理事長陳國恩、台灣頂級職業籃球大聯盟（T1聯盟）會長錢薇娟、秘書長王志群、常務監事黃芯玫、台啤永豐雲豹球隊營運長顏行書及隊長蔣淯安等人。

中華民國籃球協會副理事長陳國恩今偕同台灣頂級職業籃球大聯盟（T1聯盟）會長錢薇娟、秘書長王志群、常務監事黃芯玫、台啤永豐雲豹球隊營運長顏行書及隊長蔣淯安等人一同拜會桃園地檢署，由檢察長俞秀端、襄閱主任檢察官康惠龍等接待。圖／桃園地檢署提供
中華民國籃球協會副理事長陳國恩今偕同台灣頂級職業籃球大聯盟（T1聯盟）會長錢薇娟、秘書長王志群、常務監事黃芯玫、台啤永豐雲豹球隊營運長顏行書及隊長蔣淯安等人一同拜會桃園地檢署，由檢察長俞秀端、襄閱主任檢察官康惠龍等接待。圖／桃園地檢署提供
籃協副理事長陳國恩（左1）偕同T1聯盟會長錢薇娟（左2）、台啤永豐雲豹球隊等人拜訪桃園地檢署檢察長俞秀端（右1），雙方交流熱烈，T1聯盟聘請主任檢察官林劭燁（右2）擔任法治教育顧問，協助球隊辦理法治教育。圖／桃園地檢署提供
籃協副理事長陳國恩（左1）偕同T1聯盟會長錢薇娟（左2）、台啤永豐雲豹球隊等人拜訪桃園地檢署檢察長俞秀端（右1），雙方交流熱烈，T1聯盟聘請主任檢察官林劭燁（右2）擔任法治教育顧問，協助球隊辦理法治教育。圖／桃園地檢署提供

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