虐打1歲兒腦傷半癱 高雄24歲狠父稱自小也遭家暴 上訴二審結果曝光

高雄新興區24歲吳姓男子因網拍工作日夜顛倒，不滿1歲親生兒白天哭鬧影響睡眠，竟長期以塑膠棍毒打稚子，還用菸蒂觸燙虐待，去年11月顱內出血住院，吳因殺人未遂罪一審判刑8年10月；其前妻今年5月產子，吳本想藉此離開看守所，怎料，隔月男嬰竟遭虐死，近日吳二審結果出爐，維持原判。

判決指出，吳男自陳並非以凌虐弱小為樂，從小在家暴環境長大，經驗使然只知體罰教育，因經濟壓力催逼，才會因1歲兒吵鬧，情緒失控犯行，沒想到，次子5月才該出生，隔月就疑被前妻與同居人虐待致死，如今前妻被依過失致死遭羈押，中度身心障礙幼兒，恐無親人照顧，吳盼二審法院減刑，讓他及早返家彌補過錯。

高雄高分院審酌，依吳男所犯重罪，法定刑為5年以上12年以下徒刑，而一審評估吳缺乏同理心，且傷害對象屬弱小特質，兒虐再犯的風險仍高，難以期待能妥適照顧身障幼子，考量吳男坦承犯行，處8年10個月中度徒刑，尚稱允當。

法院說明，吳男在案發後第一時間否認犯行，後因事態嚴重難以脫身，才改口承認，且疑有隱瞞案情，犯後態度並非良好；而吳童身上有無數新舊傷痕、嚴重顱內出血，都是長期受虐造成，研判為嚴重兒虐腦傷，而直到吳童昏迷才被送醫治療，可見吳男毫無憐憫之心，還狡辯一時情緒失控犯行，並不可信。

據吳童母親描述，吳童溫和少有哭鬧，過往並無發展緩症狀，但因本案送醫後，有重度腦傷、半邊癱瘓，腦部需設置永久引流管（需終身治療且需不定期再開刀清理或更換管線），因永久性嚴重傷害，無法如正常人般生活，已取得身心障礙手冊。

據了解，案發後吳童相關治療及生活費用，全數皆由高雄市政府社會局支付，月花費高達5萬元以上，且復健、看護之路遙遙無期，吳男與前妻從未支付相關費用，也未關心過吳童的生活細節，如今請求從輕量刑，法院認為，均無理由，駁回上訴。