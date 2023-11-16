桃園男用這8個字罵鄰居 法官判罰6000元

桃園52歲丁姓男子因故與林姓鄰居起爭執，竟脫口而出「他媽的，沒種的東西」遭對方提告，桃園地院審理後認為，這8個字毫無疑問確實含有輕侮、鄙視對方之意，依公然侮辱罪判罰丁男6000元，可上訴。記者陳恩惠／攝影 原住在桃市觀音區的52歲丁姓男子，今年4月24日晚間7點30分在家門口附近因細故與林姓鄰居起爭執，憤而大罵「他媽的，沒種的東西」遭對方提告，桃園地檢署依公然侮辱罪嫌起訴並聲請簡易判決，桃園地院審理，根據雙方對話錄音內容，根據我國社會情況衡量，這8個字毫無疑問確實含有輕侮、鄙視對方之意，依公然侮辱罪判罰丁男6000元，可上訴。

法院審理時，丁姓被告雖然矢口否認犯行，仍然以「我並未指名道姓」來辯稱，法官認為所謂的「侮辱」，就是以使人難堪為目的，以言語、文字、圖畫或動作，表示不屑輕蔑或攻擊之意，足以貶損個人在社會上所保持的人格或地位的評價。

根據丁某與林姓告訴人間對話錄音內容，丁大聲對林咆哮後，林請丁降低音量，但他卻回稱「我就那麼大聲」、「他媽的，沒種的東西」，林某聽聞後稱「你罵我什麼再講一次」，丁則回稱「什麼，我有指名道姓嗎」等，法官參考兩人間對話內容互有往來、語意前後有高度關聯，足可認定丁某的辱罵言語就是針對林姓告訴人。

檢警調查時，丁某也於偵訊時承認「因為林某的動作肢體讓我不舒服，我無法形容，我才對他說『他媽的，沒種的東西』等語」，更可見丁某因對林某心有不悅，才會以上言語辱罵告訴人，公然侮辱犯行至為明確，被告所辯無法採信。

法官審酌，被告僅因對告訴人不滿，竟以足以貶抑人格及社會評價的文字對告訴人侮辱，使告訴人的人格尊嚴及社會形象受損，行為實屬不當。復考量被告犯罪動機、侮辱方式、犯罪時所受刺激、與告訴人之關係，犯罪後否認犯行態度，且未與告訴人達成調解或賠償損害，處罰金新台幣6000元，得易服勞役。