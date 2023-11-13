討不到1500萬贖金活活燒死人質 他逃亡20年被逮嫌判無期太重

巫秋標21年前擄人勒贖活活燒死人質，逃亡20年後被逮，最高法院判無期徒刑定讞。本報記者／翻攝 男子蔡峯宗覬覦李姓鄰居繼承龐大遺產，21年前夥同友人巫秋標等人綁架李的兒子並勒贖1500萬元，但對方要求降低金額為10萬元，巫嗆聲「留著辦後事啦」，將人質固定在車內後座後縱火活活燒死，巫逃匿20年後落網，一、二審巫皆被判無期徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

蔡峯宗因需資金週轉，得知李家境富裕，2001年間多次與巫、李德榮、吳榮福等人決定擄人勒贖，並多次駕車跟蹤李的兒子；2002年2月21日，蔡等人埋伏製造假車禍，趁李兒下車理論時，將對方推入汽車後座，用膠帶纏矇雙眼、尼龍繩綁住手腳，駕車到高雄市某工地後，搜括對方身上的提款卡、逼問密碼。

巫等人脅迫李兒打電話給父親交付1500萬元贖金，對方應允在1、2小時內籌錢，但事後一行人再打電話勒贖未果，便把李兒押往阿公店水庫，並應李兒要求再度聯繫李籌錢，但對方在電話中表明無法籌出款項，要求降低金額為10萬元，惹怒巫秋標，巫在電話中嗆聲表示「留著辦後事啦」。

巫秋標、李德榮等人用安全帶將李兒固定在汽車後座，並在車內放置乾葉，車內外潑灑柴油，再點火活活燒死李兒。李德榮最終被判死刑定讞，為現今38名死囚之一，蔡峯宗、吳榮福則判無期徒刑確定，兒巫案發後逃亡20年，隱姓埋名四處打零工維生，被列為警方追緝要犯。