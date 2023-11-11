六福村東非狒狒槍擊案 下達開槍指令技工被起訴

六福村脫逃的東非狒狒圍捕後命喪槍下，桃園地檢署日前偵結，依違反野生動物保育法將下令開槍的桃市府前農業局徐姓技工起訴，開槍的林姓獵人則予以不起訴處分。圖／翻攝自臉書我是中壢人

六福村東非狒狒今年3月脫逃跑到桃園，在圍捕過程被獵人開槍擊中心臟死亡，由於狒狒屬保育類動物，桃園地檢署訊後依違反野生動物保育法起訴下達開槍許可指令、時任桃園市農業局技工的徐姓男子；據悉，徐男已離開農業局到桃園某公所服務。農業局長陳冠義則表示尊重檢方調查結果，有關徐男因公涉訟，將依規定予以協助關心。

檢方起訴指出，六福村飼養的東非狒狒今年3月以不詳方式脫逃，後來在桃園楊梅、新屋、平鎮及新竹湖口一帶現蹤，除桃園市政府、業者動員圍捕，農業部林業及自然保育署委託獵捕埃及聖䴉的獵人3月27日經新竹縣政府農業處電詢，也帶著獵槍加入圍捕行列。

檢方調查，狒狒3月27日下午被逃竄置民宅工具間，被獵人開槍擊中心臟及肺臟，最後氣胸嚴重死亡，而獵人之所以敢開槍，是因為接收到徐男「可以直接對狒狒開槍」指令，而徐男雖是農業局技工，但無權下達開槍指令。

偵訊時，徐男雖然否認下達指令，但因為身上樣貌特徵明顯被指認。他進一步解釋以為獵人身上帶的是麻醉槍，強調狒狒屬兇猛性動物，闖入民宅已威脅到民眾安全，應符合緊急避難原則，但說法未被檢方採信，最後獵人獲不起訴處分，他則涉犯野生動物保育法。

陳冠義表示，尊重檢方調查結果，後續由法院審理釐清事實，有關徐男因公涉訟，農業局第一時間已協助聘任律師，後續也會依法予以協助。