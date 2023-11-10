為生活瑣事起殺機…6旬男痛毆、猛砍室友 法院重判無期徒刑

61歲曾姓男子借住外甥位於桃市龍潭的透天厝，與50黎姓租客屢因生活瑣事起糾紛，去年9月因黎的鬧鐘作響再起口角衝突，曾先持金屬管朝黎的頭部敲擊，翌日凌晨2點見黎還有呼吸，又持甘蔗刨刀朝黎的頭及四肢揮砍，再以釣竿架朝頸部刺擊致死，犯案後一度逃亡，桃園地院今依殺人罪判曾無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。

判決指出，曾姓被告與黎姓死者2人分別借住及承租曾某外甥所有、位於桃園市龍潭區湧光路房屋一樓的房間及客廳，曾因生活作息不同干擾彼此起摩擦。去年9月22日晚上10點，因黎的鬧鐘響鈴聲音過大，雙雙為此起口角爭執，曾先持金屬管敲擊黎的頭部數10下，致黎倒地不起，翌日凌晨2點，見黎尚有生命跡象，再持甘蔗刨刀朝黎的頭部及四肢揮砍，另持釣竿架刺擊黎的頸部，致黎的頭、頸部、四肢有多達70處銳器傷、大量出血死亡。

9月23日凌晨3點30分，曾見黎已死騎車逃離，又搭乘白牌計程車逃往龍潭區公所附近某處，再步行逃往乳姑山。當日上午近8點，曾的胞姊前往探視時，發現黎滿身血且冰冷僵硬地倒在一樓樓梯口處，經警方追捕，當晚近9點逮到曾並起出甘蔗刨刀、釣竿架及金屬管等凶器。

法官認為，被告與黎姓室友平日鮮少交談，案發當日因黎的鬧鐘響鈴聲音過大致發生口角衝突，本應秉持理性溝通，僅因不滿黎多次因製造聲響而起殺機，犯罪手法殘忍，行凶後未對黎救助，反而在場確認已無生命跡才逃離，心態冷酷，視人命為草芥，造成被害親友永難弭平傷痛。

法院指出，被告接受魏氏成人智力量表的測驗評估，全量表智商指數分數為44，為中度障礙範圍，考量被告犯後始終坦承犯行，態度尚稱良好，因當下不滿被害人所產生聲響，受情緒氣憤刺激而生殺人犯意，與計畫性犯罪有別，認對被告施以長期監禁與社會隔離，可收懲治之效達預防犯罪目的，並可使被告在監禁歲月裡深入反省，尚無剝奪被告生命的必要，判處無期徒刑並宣告褫奪公權終身。