原民身分證姓名單列羅馬拼音 首例判准

泰雅族人寶杜巴燕申請單獨以羅馬拼音族名登記為身分證姓名，被戶政事務所拒絕，他提行政訴訟，台北高等行政法院判戶政事務所敗訴。本報資料照片 泰雅族人寶杜巴燕申請單獨以羅馬拼音族名登記為身分證姓名，被戶政事務所拒絕，他提行政訴訟，認為強迫原住民用中文拼寫姓名，侵害原民文化及姓名權。台北高等行政法院認定，姓名決定權受憲法保障，不准單列羅馬拼音族名已侵害原民姓名決定權，判戶政事務所敗訴，應准予變更登記姓名。這是原民單列族名案首件勝訴判決，可上訴。

由於此案訴訟主體為新北市蘆洲戶政機關，新北民政局長林耀長說，尊重法院判決，不會上訴，已洽內政部戶政司依當事人的請求提供協助，辦理姓名變更事宜。

內政部回應，尊重判決，行政院二○二二年二月開會研商，朝原住民傳統姓名以單列原民族文字記載方向推動。內政部戶政司表示，姓名條例規定原民姓名登記採「漢人姓名」、「漢人姓名並列羅馬拼音」、「傳統名字」、「傳統名字並列羅馬拼音」四種方式，其中漢人姓名或傳統名字採中文登記，可並列傳統名字羅馬拼音。但這項規定長久以來被原住民認為箝制文化的主體性，剝奪姓名決定權。

曾參選新北市山地原住民議員的寶杜巴燕，二○二一年間向新北市蘆洲戶政事務所申請在身分證姓名欄單獨登記羅馬拼音族名「Bawtu Payen」，戶政事務所認不合法令否准，Bawtu Payen不服提訴願被駁回，再提訴訟救濟。

Bawtu Payen認為，憲法增修條文明確揭示國家應積極維護發展原住民族語言及文化，而原民沒有自己的文字記錄歷史，命名特別具歷史象徵意義及社會文化意涵。

Bawtu Payen指出，政府強制原住民以其他語言拼寫名字，使名字脫離原本文化內涵，讓原民難以融入族群文化脈絡，侵害原民文化權、姓名權。

兩年前，餐飲業者推出優惠活動，只要名字有鮭魚，整桌用餐可享免費，引發全台改名風潮，令不少在回復族語姓名時碰壁的原住民感慨。Bawtu Payen表示，原住民電視台曾製作專題「免費鮭魚吃到飽改名就可以？原住民單列族名卻是製造社會困擾？」探討原民傳統名字單列羅馬拼音議題，指出強迫原民使用中文不但造成生活不便、鬧笑話，更重要是連結到原民長期受壓迫歷史，影響認同及身心健康。

北高行認為，戶政實務依姓名條例及內政部函釋見解，認不宜單獨使用羅馬拼音登記傳統名字，已侵害原民名字決定權，且讓原民使用統治者所屬族群的通用文字登記姓名，是體現統治者同化思維，與尊重原民自主價值顯有扞格。

判決指出，以漢字音譯原住民傳統名字，不但難以正確表現讀音、語意，也易使非原民望文生義產生錯誤理解，使原民在日常生活隨時得面臨不理解、不尊重的壓力。

北高行認定，原住民語言書寫系統選擇以羅馬拼音訂定，Bawtu Payen請求單獨以羅馬拼音登記傳統名字，沒有違反姓名條例，戶政單位應准許申請，判Bawtu Payen勝訴。另外，有七名原民也提單列族名訴訟，法院尚未判決。