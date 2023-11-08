調查局查獲男子境外洗錢逃漏稅 嘉義行政分署火速查扣帳戶防脫產

調查局洗錢防制處通報，雲林縣陳姓男子擔任進出口貿易商公司經理，在銀行設境外貿易公司及個人外幣帳戶，資金來源多為加拿大及阿拉伯聯合大公國等外國公司，2020、2021年被查獲漏報海外所得，國稅局補徵綜合所得稅467萬6210元（利息另計），陳男拒繳被移送行政執行署嘉義分署執行。

嘉義行政分署執行人員與移送機關緊密聯繫，迅速清查陳男財產狀況，查得金機構帳戶資金流向後，日前立即核發扣押命令，扣取匯款468萬餘元，全數順利徵起。

嘉義行政分署說，陳男2021年公司及個人外幣帳戶出帳金額，共計美金871萬餘元，資金流向10多個境外公司及個人帳戶，經調查局洗錢防制處研析陳男係利用個人外幣帳戶，收取及轉匯境外公司對其外商貿易公司款項，有規避海外所得及逃漏稅捐情形。

財政部中區國稅局即依相關資料，核算陳男2020、2021年海外交易所得達3465萬5508元，核定補稅處罰467萬6210元。陳男拒絕，分署清查陳男財產狀況，派員到陳男住居所查看生活情形

。陳男原表示全額繳納，但因繳納大筆稅款，周轉現金需時間，請求分署暫勿強制執行，卻行蹤不明，無法聯絡。