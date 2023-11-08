泰雅族人想用羅馬拼音登記身分證姓名遭拒 他提告法院逆轉判准了！

曾參選新北市山地原住民議員、泰雅族人寶杜．巴燕前年申請單獨以羅馬拼音文字登記身分證姓名，被戶政事務所拒絕，他不服提行政訴訟，並舉探討准許為鮭魚免費吃到飽改名，卻不准原住民單列族名的節目為例，台北高等行政法院判戶政事務所敗訴，應准予寶杜．巴燕變更登記姓名為「Bawtu Payen」，可上訴。

寶杜．巴燕2021年4月16日提出申請書，向新北市蘆洲戶政事務所申請單獨使用羅馬拼音（原住民族語）文字登記身分證姓名，戶政事務所認為姓名條例規定戶籍登記應用中文姓名，現行原住民的傳統名字登記形式應為漢人姓名並列原住民傳統姓名羅馬拼音、原住民傳統姓名並列原住民傳統姓名羅馬拼音、單獨使用原住民傳統姓名，認為寶杜．巴燕申請單獨用「Bawtu Payen」登記為身分證姓名不合法，而不准申請。

寶杜．巴燕不服提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟，他主張，憲法增修條文明確揭示國家應積極維護發展原住民族語言及文化，而原住民族沒有自己的文字記錄歷史，因此命名就特別具有歷史象徵意義及社會文化意涵。

他認為，政府強制原住民以其他語言拼寫名字，會使自身名字脫離原本的文化內涵，讓原住民難以融入自身族群的文化脈絡，而侵害原住民文化權、姓名權，同樣身為中華民國國民，以中文為母語者可以選擇母語作為登記姓名，以原住民族語為母語的原住民，卻不能選擇母語的書寫系統來登記姓名，顯有不公。

寶杜．巴燕表示，原住民電視台曾製作專題「免費鮭魚吃到飽改名就可以？！原住民單列族名卻是製造社會困擾？！」深入探討原住民傳統名字單列羅馬拼音的議題，明確指出強迫原住民使用中文不但會造成生活中的不便、鬧笑話，更重要的是會連結到原住民長期受到壓迫的歷史，影響認同，也影響身心健康。

北高行認為原住民名字決定權受憲法及公政公約保障，內涵包括名字應如何拼寫，而戶政實務依循姓名條例及內政部函釋見解，認為不宜單獨使用羅馬拼音登記傳統名字，已侵害原住民族名字決定權，且讓原住民使用統治者所屬群族通用文字登記姓名，是體現統治者同化思維，與對原住民族自主尊重的價值顯有扞格。

再者，傳統名字漢譯，不但難以正確表現讀音、語意，也容易使非原住民望文生義產生錯誤理解，使原住民於日常生活隨時面臨不理解、不尊重的壓力。

北高行指出，原住民的語言與文字已取得國家語言的地位，姓名條例規定「應取用中文姓名」，應解釋為「應取用國語姓名」，才符合憲法保障原住民族名字決定權意旨。

北高行認為，原住民族語言書寫系統選擇以羅馬拼音訂定，而寶杜巴燕請求單獨以羅馬拼音登記傳統名字，沒有違反姓名條例，戶政單位應准許申請，判決寶杜．巴燕勝訴。