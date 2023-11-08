快訊

前廣達員工偽造同事簽名 9度借識別證偷晶片、價值達9百萬

賴清德副手女性優先 鄭麗君或蕭美琴？登記前一天或當天揭曉

柯文哲拋民調全贏侯友宜 統計專家早暗示「民進黨恐介入」

與父隱匿凶宅詐貸千萬 新北議員曾煥嘉緩刑定讞

中央社／ 台北8日電

前北縣議員曾文振與兒子、新北市議員曾煥嘉涉隱匿凶宅資訊，墊高買賣金額詐貸1200萬元。一審判父6月、子5月徒刑可科罰金。二審今天判父4月，可科罰金；子3月獲緩刑定讞。

二審台灣高等法院指出，曾煥嘉在本案詐欺犯行，是受曾文振指示，一時短於思慮所為，經此偵審教訓及刑的宣告應知警惕，且本案貸款本息也已清償完畢，堪認對曾煥嘉宣告之刑，以暫不執行為適當，依詐欺罪，改判3月徒刑，並宣告緩刑2年。

二審指出，曾文振在本案居於主導地位，考量他之前因違反選舉罷免法案件曾被判刑，卻未能警惕而再犯本案，法治觀念仍有不足，不宜宣告緩刑，判刑4月，全案不得上訴而定讞。

判決指出，曾文振家族經營建築公司，於民國105年5月間，曾文振得知板橋區重慶段一處36坪房產要出售，便與賣方相約到曾煥嘉位於板橋區的議員服務處辦公室洽談。

判決指出，賣方到場即告知曾文振及曾煥嘉本案房地是凶宅，開價新台幣1200萬元。經雙方議價談成1110萬元，曾家並通知代書到場協助簽約。

曾文振及曾煥嘉為掩飾本案房地是凶宅以墊高交易價，以利事後向銀行辦理貸款，指示代書在契約書記載賣方保證房產無凶殺或自殺事件，並虛偽填載買賣金額為1800萬元。

判決書指出，曾文振及曾煥嘉為避免賣方持契約請求1800萬元，指示代書另手寫協議書，營造買方是簽約後才發現房屋是凶宅，因而協議減價、由賣方補貼690萬元的假象。

106年間，本案房產轉移到曾煥嘉名下，曾文振故意未檢附手寫協議書，隱瞞凶宅事實，指示員工以曾煥嘉名義向淡水第一信用合作社林口分社申辦購屋貸款1200萬元；承辦人員誤信房產價值為1800萬元，同意貸放1200萬元。

一審認定，2人對於凶宅知情，且簽約時都在場，主觀上都有不法所有意圖及詐欺犯意，使淡水一信因此受損害，依詐欺罪判曾文振6月徒刑、曾煥嘉5月徒刑，均得易科罰金。案經上訴，二審由高院審理。

前北縣議員曾文振與兒子、新北市議員曾煥嘉涉隱匿凶宅資訊，墊高買賣金額詐貸1200萬元。本報資料圖
前北縣議員曾文振與兒子、新北市議員曾煥嘉涉隱匿凶宅資訊，墊高買賣金額詐貸1200萬元。本報資料圖

凶宅 房產 議員 新北 詐欺

延伸閱讀

未讓行人優先通行 電台主持人志明這動作獲緩刑

中油貪瀆弊案首波宣判 煉製事業部經理轉汙點證人獲輕判

新北女議員遭逼車亮槍 新北警局：2小時逮獲嫌犯

花錢學拍片竟遭知名藝人「伸舌頭」 女學員覺噁心反被指不尊重

相關新聞

前廣達員工偽造同事簽名 9度借識別證偷晶片、價值達9百萬

桃園一名林姓男子去年底自廣達電腦公司離職，卻因財務困難心生歹念，於今年2月間謊稱是現職員工，偽造同事簽名借用員工臨時識別...

台中人夫同時劈腿3女 小三還大讚「你越粗魯我越喜歡」

台中蔡姓女子和先生結婚2年多驚覺老公同時偷吃3名女子，互傳自慰、鹹濕對話，甚至性交讓1人懷孕，法院勘驗對話發現有小三傳「...

盛竹如收20萬幫im.B拍廣告挨告 高檢署不起訴確定

im.B吸金案已在今年8月偵結起訴，但全台超過4000名的被害人自救會，認為前主播盛竹如替im.B代言，同樣涉犯刑法詐欺...

嘉義精障逆子毆死老母 二審庭上喊冤「怎麼可能」

去年11月間嘉義縣張姓男子涉嫌毆打89歲老母致死案，一審依鑑定報告，認他精神障礙致辨識能力顯著降低，依犯傷害直系血親尊親...

中油貪瀆弊案首波宣判 煉製事業部經理轉汙點證人獲輕判

台灣中油前勞工董事陳枝章勾結中油採購審查小組成員張子房，在5件標案中向廖姓廠商索賄，陳後來坦承犯行、繳回不法所得115萬...

賴清德藉「餵藥」對侯友宜政治攻擊 法官1萬字裁定書不必罰

民進黨總統參選人賴清德、賴的競選團隊發言人新北市議員戴瑋姍於今年中就國民黨總統參選人侯友宜捲進的「餵藥案」進行政治攻防，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。