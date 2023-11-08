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imB吸金90億 代言人盛竹如獲不起訴確定

中央社／ 台北8日電

北檢偵辦imB吸金案依銀行法等罪起訴曾國緯父子等人，當時協助拍攝廣告影片的主播盛竹如罪嫌不足，處分不起訴，部分投資人不服，聲請再議。高檢署昨天駁回再議。圖／取自不動產借貸媒合平台im.B粉專
北檢偵辦imB吸金案依銀行法等罪起訴曾國緯父子等人，當時協助拍攝廣告影片的主播盛竹如罪嫌不足，處分不起訴，部分投資人不服，聲請再議。高檢署昨天駁回再議。圖／取自不動產借貸媒合平台im.B粉專

北檢偵辦imB吸金案依銀行法等罪起訴曾國緯父子等人，當時協助拍攝廣告影片的主播盛竹如罪嫌不足，處分不起訴，部分投資人不服，聲請再議。高檢署昨天駁回再議。

台北地檢署起訴書指出，網路借貸媒合平台imB自民國104年起成立經營，由主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）與女友張淑芬共同成立，及父親曾明祥掛名台灣金隆科技股份有限公司負責人。

檢方查出，曾國緯等人藉由媒合不動產借貸進行債權認購來吸收資金，並指示詐團幹部認購債權，以製造債權活絡假象，再由平台每月支付投資人利息，但從去年起未依約支付利息及償還本金，使投資人血本無歸。

檢方指出，曾國緯等人藉此吸金超過新台幣90億916萬8900元（目前提告投資人為537人，投入資金共計17億4090萬5142元），依違反洗錢防制法、銀行法、組織犯罪防制條例及詐欺等罪嫌提起公訴，並向法院建請從重量刑。

此外，檢方認為，因幫助曾國緯拍攝廣告的主播盛竹如，而被投資人認為是詐欺共犯，但難認盛竹如拍攝時知悉imB平台有違法情事，也未見盛竹如參與平台投資或擔任公司幹部，罪嫌不足，給予不起訴處分，並依職權聲請再議。

部分投資人不服，也向台灣高檢署聲請再議。高檢署審查後，認為一審偵查完備，支持檢察官法律見解，因檢察官與投資人再議無理由、不合法，依法駁回再議。

投資人 曾國緯 利息 盛竹如 詐欺 吸金

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