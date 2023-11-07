女直播主「吃到飽」打包失風還發文誹謗 高院法官細說Buffet由來定她罪

台灣高等法院在判決書中表示，「吃到飽」採取的既然是固定收費、不限量取食的消費方式，顧客不可將食材攜出或打包，自屬社會通念或眾人認可的交易習慣。示意圖／聯合報系資料照

直播主「鍾小羽」去年1月上新竹縣一家吃到飽麻辣鍋店，卻把煮熟的牛肉、龍蝦、白蝦裝入私自準備的塑膠袋，離開餐廳後，又在個人臉書粉絲團內標註該餐廳「死不承認自己東西冷凍過期不新鮮……這種黑心龍蝦吃了掛急診都不只600了」。店家提告，新竹地方法院依竊盜、散布文字誹謗罪判鍾女4月得易科罰金之刑，台灣高等法院駁回她上訴。

「鍾小羽」本名鍾馥羽，有竊盜前科，竹院認為她「素行不佳」。2022年1月23日下午3點她到竹縣這家吃到飽麻辣鍋店用餐，明知未在餐廳內食用的食材不得外帶，她卻自備塑膠袋把煮熟的5、6片牛肉、2隻龍蝦、2隻白蝦裝入。

離開餐廳後，鍾馥羽在個人粉絲團內標註這家店，並發布「店長還死不承認龍蝦食物都有問題....龍蝦是黑的，和牛是假的，騙鄉下人不懂是嗎？...底下附黑心龍蝦相片，各位朋友如果不怕拉肚子可以去嚐嚐，出事我不負責喔！」等言論，張姓餐廳負責人不滿，向新竹縣警新湖分局報案。新竹地檢署偵結後，依竊盜等罪起訴鍾女。

在一審被判刑後，鍾馥羽上訴。鍾女表示，當時她一打開龍蝦就是黑色的，店家一直說是她自己放醬油，她沒有要竊盜的意思，也沒有要帶出去，「只是因為我自己有賣生鮮食品，所以想把龍蝦拿去問我的朋友這樣是否正常」。另外針對牛肉與蝦子，她也聲稱都是因為食材的顏色不正常，再三強調無偷竊之意，並說如果要偷不會拿這麼少。

至於被控妨害名譽，鍾馥羽聲稱是本於自己的消費經驗，沒有捏造或是故意破壞商譽，主張言論自由應該受保障，且商家的經營也是可受公評之事。

高院審理時確認，鍾馥羽明知餐廳是「吃到飽」消費方式，卻仍把牛肉、龍蝦、白蝦裝到自己的塑膠袋內，當日消費價位為1769元，警察到場協調後，她與呂姓友人再各支付一人300元的費用。

高院指出，「吃到飽」的飲食消費習慣源自歐洲中世紀，之後西方社會將其文明化和規範化，出現所謂的「自助餐」（Buffet），意指自行選取食物的用餐方式，不設數量限制、可自由夾取。而台灣社會引進這種餐飲文化後，在原有的歐式自助餐外，也用在各式無限享用的飲食，目前盛行的還有火鍋、燒烤或火烤兩吃等多種形式的「吃到飽」，雖然法無明文，但「吃到飽」採取的既然是固定收費、不限量取食的消費方式，顧客不可將食材攜出或打包，自屬社會通念或眾人認可的交易習慣。

鍾馥羽未經餐飲業者同意而將食材攜出，高院認定就是竊盜。

另外，鍾女在文章中寫「這種黑心龍蝦吃了掛急診都不只600了」，並未提出其他證據資料，加上發表文章的時間是緊接她當日稍早前遭店家查獲行竊並報警，高院認為是「惱羞成怒」而誹謗，並非善意評論。

高院在審核過全部證券後，認為一審認事用法無違誤，量刑和應執行之刑妥適，駁回鍾馥羽上訴定讞。