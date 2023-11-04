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贓款全球跑…瑞士返還各國犯罪所得 台灣名列第五高！

聯合報／ 記者蕭白雪／台北即時報導

法務部日前舉辦「2023年打擊跨境詐欺國際研討會」，邀請來自美、歐多國執法部門人員，針對近來跨境犯罪的作法與合作進行交流，其中，瑞士聯邦司法局人員談及瑞士協助各國返還不法所得的情況，台灣返還金額名列第五高，讓我國與會人員印象深刻。

瑞士因為金融業發達，是全球許多政商名流存在資產的優先選擇，其中也包括不少犯罪黑錢，瑞士聯邦司法部門也因此經常處理來自各國的司法互助案件，透過司法程序返還各國犯罪者所存放的不法所得，此次來台出席的瑞士聯邦司法局合作科科長 Pascal Gossin，就曾協助過我國處理拉法葉艦佣金案，在長達20年的時間裡，最後讓我國成功取回軍火商汪傳浦原本存在瑞士的43億元。

Pascal Gossin在介紹瑞士如何協助其他國家返還不法犯罪所得的報告中，也依返還金額列出國家排名，其中，台灣竟名列第五，讓不少與會者聽了大吃一驚；雖然他並未細談特定案件，但若以拉法葉案及扁家海角七億等案件，台灣犯罪者洗錢到瑞士藏放、後來被追出的金額，確實不容小覻。

為感謝Pascal Gossin過去20年對於我國提出拉法葉案不法佣金返還的協助，法務部長蔡清祥也藉此次他來台參加研討會的機會，代表法務部致贈感謝狀與紀念品給他，並期勉未來台灣與世界各國的司法互助，能成為打擊跨境犯罪的重要力量。

此次從10月31日起一連舉辦兩天的國際研討會還邀請曾與我國合作的美國、加拿大、波蘭等國司法部、泰國總檢察署等執法人員，就跨境聯合執法、打擊跨境電信詐欺機制與經驗分享、查緝不法所得的機制與實踐、情資交換與司法互助等議題，進行深度討論與交流。

法務部舉辦打擊跨境詐欺犯罪國際研討會，曾協助我國追回拉法葉案不法佣金的瑞士聯邦司法局合作科長Pascal Gossin(前排左二)也來台分享瑞士協助各國返還不法所得的情況。 圖／法務部提供
法務部舉辦打擊跨境詐欺犯罪國際研討會，曾協助我國追回拉法葉案不法佣金的瑞士聯邦司法局合作科長Pascal Gossin(前排左二)也來台分享瑞士協助各國返還不法所得的情況。 圖／法務部提供

司法 瑞士 拉法葉 法務部

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