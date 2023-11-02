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助北韓賣無煙煤 律師停職10月

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

律師江國華家族掌控的律岡聯合企業公司，被控偽造航行日誌從北韓載無煙煤，檢方依偽造文書等罪起訴江，台北地方法院判他1年徒刑，緩刑5年，支付公庫100萬元。律師懲戒委員會決議江停止執行職務10月。圖／取自法務部網站
律師江國華家族掌控的律岡聯合企業公司，被控偽造航行日誌從北韓載無煙煤，檢方依偽造文書等罪起訴江，台北地方法院判他1年徒刑，緩刑5年，支付公庫100萬元。律師懲戒委員會決議江停止執行職務10月。圖／取自法務部網站
台灣高等法院前法官江國華家族掌控的律岡聯合企業公司，被控偽造航行日誌從北韓載無煙煤，江與兒子江衡、業者呂盈達被依偽造有價證券、偽造文書、違反商業會計法罪起訴；江國華被依二個偽造私文書罪判刑一年，緩刑五年，支付公庫一百萬元。律師懲戒委員會決議江停止執行職務十月。

六十九歲江國華曾擔任台灣高等法院法官兼書記官長，審理吳銘漢夫妻命案再審，對被告蘇建和等人作出無罪判決。當時他說「我不一定判得對，我追求法律的真相，而非事實的真相。」

台北地檢署指控，江國華、江衡透過大陸人租用「凱翔號」貨輪，開往北韓載送價值三百萬美元無煙煤四萬噸，再運往越南錦普港轉賣牟利；北韓遭聯合國制裁，江氏父子偽造無煙煤產地證明來自俄羅斯、越南，船隻還刻意關閉衛星定位訊號。

檢方指控，律岡以一噸四十美元價差，向北韓「大進」公司購買無煙煤，若以四萬噸換算，一趟獲利數千萬台幣，江衡等人以偽造產地證明及不實押匯文件，向華南銀行申請開立信用狀。

二○一八年一月，檢察官搜索律岡聯合企業公司等處，聲押公司登記負責人江衡獲准；江國華約談後以一百萬元交保，律岡業務經理呂盈達以十萬元交保；台北地方法院判江國華一年徒刑，緩刑五年，支付公庫一百萬元；江衡依二個偽造私文書罪判刑七月、六月，緩刑五年，向公庫支付五十萬元；呂盈達判刑六月，緩刑四年，支付公庫廿萬元。

江國華有律師身分，被移送律師懲戒委員會，律懲會依律師法、律師倫理規範決議江國華停止執行職務十月。江可向律師懲戒覆審委員會請求覆審。

羅斯

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