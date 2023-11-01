桃園大樓藏天九牌職業賭場 警重裝摸黑攻堅逮35人

桃園警方日前查訪高風險場所，發現蘆竹區南崁路一棟大樓疑似藏有賭場，經長期埋伏蒐證，蘆竹警方今凌晨全副武裝摸黑攻堅，當場查獲天九牌職業賭場，帶回賭場陳姓負責人及賭客共35人，現場查扣賭金新台幣4萬8千元、天九牌及骰子等證物。

蘆竹警方近期針對高風險場所進行查訪時，發現蘆竹區南崁路一棟大樓樓下，於深夜時段常有不明人士聚集，因該區域平時出入單純，經研判疑似有從事不法情事，因此在該處長期埋伏蒐證，今凌晨3點多見時機成熟，蘆竹警分局與市警局靖紀小組，持桃園地院核發的搜索票前往查緝。

對此警方全副武裝到場，在門外先持鐵斧將鐵門撬開，隨即入門當場查獲天九牌職業賭場，查扣賭資4萬多元、籌碼14萬多元、天九牌及骰子等證物，並帶回賭場負責人陳女、荷官張男及33名賭客，詢後依賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

流動性職業賭場為躲避查緝，經常藏匿在偏僻鐵皮屋、透天厝及無保全大樓等處，賭場容易聚集幫派、易生毒品槍械及暴力討債等重大犯罪，影響社會治安甚鉅，蘆竹警分局表示，賭場絕對沒有生存空間，將展現取締決心，持續為社區民眾提供安全、宜居生活環境。