首起郭台銘連署涉賄追出外案 國民黨前中常委遭羈押禁見

新竹縣新埔鎮代表會主席王增基，先前涉嫌提供每人400元「獎金」，幫鴻海創辦人郭台銘連署遭收押禁見，新竹地檢署持續溯源追查，發現曾幫郭台銘「技術性站台」的國民黨前中常委范成連，竟也牽涉其中，檢方昨天晚間將范成連帶回訊問，訊後依違反總統副總統選舉罷免法送辦。新竹地檢署認為范成連涉嫌重大，向法院聲押禁見，新竹地院今下午准押禁見。

郭台銘為爭取地方支持，9月3日參加新埔義民廟義民祭，時任國民黨中常委的范成連，竟不顧黨紀，「技術性」幫郭台銘站台，強調自己是以世界客屬總會理事長身分出席，還表示不擔心黨紀處分，沒想到黨主席朱立倫真的祭出黨紀開鍘，對范成連停權2年，連帶同時喪失中央常務委員與中央客家事務委員會主任委員身分。

當時也一起跟在郭台銘身旁的，還有新埔鎮代表會主席王增基，後來王增基也因協助郭台銘連署買票，10月17日遭收押禁見，成為今年全台首例的連署涉賄案，新竹地檢署根據線索向上溯源，竟發現范成連也牽涉其中，立即指揮刑事局等單位全力調查。

據了解，范成連昨天晚間被帶回新竹地檢署複訊，隨即被檢察官聲押禁見，新竹地院今天下午3點開庭後已准押禁見。針對案情，新竹地檢署表示，因偵查不公開，不便透露。