北市公布酒駕累犯照竟叼菸、戴墨鏡 議員轟「零嚇阻」

酒駕可公布酒駕累犯姓名、照片及違規事實，達嚇阻作用，但台北市議員陳怡君發現，過去公布的照片，有些是酒駕累犯年輕時的大頭照、黑白學生照，連老婆、小孩都認不得，現公布的照片更離譜，有人叼菸有人戴墨鏡，像拍藝術照，不痛不癢，全無嚇阻作用。

北市交通事件裁決所長蘇福智指出，目前公布在網路上的酒駕累犯照片，是由員警的執勤時的密錄器中截取下來，未來會特別注意，也會與交大研議如何精進照片的準確性。交通局長謝銘鴻也表示，目前看來，公布照片的效果並沒有當初想像的好，會在短期內改善。

陳怡君下午在會議質詢時指出，修法公布酒駕照片的目的，除了讓親友可以勸戒、告戒當事人，也藉由公布真實影像讓當事人萌生悔意，遏阻酒駕再發生。但今年公布的酒駕累犯照，不僅識別度未見改善，市府應付了事的情況，更是變本加厲。

她發現，這些酒駕毒駕的公布照片中，竟然有「馬賽克」的模糊照，戴帽遮眼、全臉口罩、全側臉的都有「這有辦法嚇阻、有羞恥感嗎？」還有抽菸照，會讓民眾覺得酒駕沒什麼，被拍照的時候竟還可以抽菸。

陳怡君說，更離譜的，有人1個月內連犯2次酒駕，都同一張戴墨鏡照片，還有人的眼睛「發光」，竟也准刊，簡直匪夷所思，可見市府完全是官僚公務員心態，對於修法意旨完全不當一回事。

她說，去年在質詢時就已要求過，如今市府在公布酒駕及毒駕累犯的照片卻仍未見改進，無疑讓市府在無形中也成了共犯，應嚴加檢討、精進照片準確度。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康