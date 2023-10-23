北捷工程油漆染白中和藤寮坑溝 最高可罰300萬
新北市環保局21日接獲民眾通報，中和區和成路一段藤寮坑溝被染成一片白，派稽查員前往稽查，經循線查獲是知名根基營造公司承造台北市政府捷運工程局的萬大-中和-樹林線中和高中站（LG08）時，清洗相關油漆桶器具未妥善收集廢水，流入藤寮坑溝汙染環境，依水汙法告發，最重可處300萬元罰鍰。
環保局表示，本案接獲民眾報案後立即到場查察，在藤寮坑溝排水口處發現白色廢水痕跡，沿水路循線往上巡查，研判汙染源就是來自於巷內的萬大中和樹林線中和高中站工程。
稽查員進場稽查發現工地內沉沙池呈現白色，業者坦承稍早於粉刷大樓時，因清洗相關油漆桶等器具未妥善收集廢水，殘留油漆經沉沙池流入藤寮坑溝汙染環境。
環保局指出，此舉已違反水汙染防治法第30條規定，稽查員當場告發並命限期改善，業者也立刻將排水口防堵，以避免汙染持續發生。
環保局呼籲，廢油漆在丟棄時應以吸水性報紙、廢布等吸收後，妥善防破防漏包裝，如為施工廠商應委託合格的清除處理業者處理；如為民眾DIY粉刷，應盛裝於專用垃圾袋給循線垃圾車處理；油漆桶罐如為可回收材質，請交給資源回收車回收。
環保局強調，本市多條河川及市區排水路皆為本局重要列管對象，倘再有發現類似情事將前往周遭汙染源確認後依法查處告發，以維護民眾生活環境品質。因水汙染案件稍縱即逝，民眾若有發現汙染事件時，請即時利用1999市政服務專線報案及提供線索，本局將即時派員前往查處。
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