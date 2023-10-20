2女看護年齡加總136歲部桃病房互毆 護理師阻止才罷手
衛福部桃園醫院病房區今年元月某日清晨6點發生2名中年女看護互毆事件，72歲黃婦和同姓的64歲婦人一同在部桃8樓病房區擔任看護，雙方因先前的財務糾紛，才剛起床就起口角，然後互相毆打、拉扯，直到值班護理師出手阻止，2人才停手，事後互控傷害，桃園地方檢察署偵結，將2名黃姓看護皆以傷害罪起訴。
桃園警分局調查時，64歲的黃姓看護又指控72歲黃婦於雙方起口角當下，同時以「不要臉」等言語辱罵她，認為對方另涉及公然侮辱罪嫌，詢問七旬黃婦時，她否認雙方大打出手當日清晨，曾以此語來辱罵對方，經員警查訪林姓證人也說，事發當時，她在8樓病房區內並沒有聽到有人罵「不要臉」等語；檢方認為，由於僅是六旬黃婦片面指訴，無積極證據可證明七旬黃婦有公然侮辱犯行，不另行作出不起訴處分。
起訴指出，72歲阿新嬤和64歲阿霞姊同姓黃，皆擔任看護工作，今年1月某日上午6點，在衛福部桃園醫院8樓病房區遭遇，2人因雙方有財務糾紛發生口角，竟然互相拉扯、出手毆打對方，導致阿新嬤受有頸部挫傷與前胸壁挫傷，阿霞姊除了有頭部損傷、手指擦傷外，下背部肌肉、筋膜及韌帶拉傷，雙雙驗傷提告。
對此，桃園醫院表示，看護若是屬於醫院合作的人力仲介廠商人員，會與廠商溝通協調，請廠商加以管理並管制，若是病患私人聘僱者，較不方便約束。
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