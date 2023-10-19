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不服遭高雄榮總記過免職 蘇偉碩興訟敗訴確定

中央社／ 台北19日電

醫師蘇偉碩不服遭高雄榮民總醫院多次記過以及考績丁等並免職，提起行政訴訟。一審敗訴，經上訴，二審今天仍認定榮總處分並無違誤，駁回上訴確定。

判決指出，蘇偉碩原本是高雄榮民總醫院台南分院精神科師醫師，他已在民國109年7月1日辭職生效。高雄榮民總醫院台南分院對他作成多項懲處，包含蘇男於108年8月間在網路媒體散發不實文章妄控該院長官霸凌，造成大眾輿論對該院偏頗的認知，聲譽損害難以回復，因此記過1次。

還有，院方認為蘇男霸凌精神科病房前護理長，行為不檢，有損公務員形象，記申誡1次；院方認定他108年考績年度內，平時考核的獎懲互相抵銷後，累積已達2大過，年終考績列丁等並依法應予免職。蘇偉碩不服這些處分，提起行政訴訟，請求撤銷。

一審高雄高等行政法院認為，蘇偉碩臉書發表的內容非屬真實，顯已造成大眾輿論對該院偏頗的認知，損及院方聲譽，另外關於霸凌護理師的行為，院方懲處於法並無違誤，判決蘇敗訴。蘇不服提起上訴，二審最高行政法院今天駁回確定。

此外，蘇偉碩另案提起訴訟求償，一審以移文單的內容並未改變他公務員身分及其職等，不具行政處分性質，認為此部分及併為請求損害賠償為不合法，而判決駁回；二審今天認為，有適用法規不當的違誤，因此廢棄原判決，發回高雄高等行政法院審理。

醫師蘇偉碩不服遭高雄榮民總醫院多次記過以及考績丁等並免職，提起行政訴訟。圖／聯合報系資料照片
醫師蘇偉碩不服遭高雄榮民總醫院多次記過以及考績丁等並免職，提起行政訴訟。圖／聯合報系資料照片

蘇偉碩 榮總

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